光復單親慈母罹難 甫公證結婚兒悲痛：我現在要辦喪事還是喜事？

張先生透過AI彌補了對媽媽的思念，但公部門「我不期待他們能改變」。

位在花蓮縣瑞穗鄉的殯儀館今天陸續傳出撕心裂肺的哭嚎，光復鄉65歲劉姓婦人不幸罹難，尋獲後仍待DNA比對確認身分，兒子張先生4日才在越南公證結婚，他悲痛地說，「我現在是要辦喜事還是喪事？」、「根本沒有通知撤離啊！」

張先生兄弟姊妹3人從小喪父，媽媽獨自在台北工作數年，將孩子送回光復娘家與長輩生活，直到張先生小學後再接到台北。劉姓婦人送過報紙，做過小工，就是為了拉拔個3子女長大。張先生說，媽媽很樂觀又喜歡交朋友，日子再辛苦，在媽媽身上依然能看到希望。

子女長大都留在台北生活，媽媽則回光復老家居住，子女們出資把外公、外婆留下老屋改成水泥建築，每次回光復，媽媽就拉著子女到處認識所有鄰居，其中就包括獲救6步女童「小沂」的姑爺爺、奶奶。

張先生說，媽媽就是希望我們最後能回老家，我們都清楚，但現在老家和媽媽都化成一攤泥，老家也不能住了。媽媽不常拍照，張先生說，留下來與子女的合照也只能透過AI合成，算是透過科技塑造少數共同的回憶。

想到母親被難以估計的洪流泥沙撲面掩下，又在激流中撞得面目難辨，張家子女不平又不甘。張家弟弟說，事發前還曾從媒體得知光復為了堰塞湖撤離，去電媽媽卻聽到「我們沒有被通知啊！」這才放心。

甚至身為長兄的張先生打電話給媽媽也得到一樣答案。看著兒子4日的公證結婚照，媽媽還寬慰地恭喜張先生，計畫接著辦桌、未來跟著去越南籍兒媳的老家走走，想不到事發當下就再無音訊，「現在我是要辦喜事還是喪事？」

張先生說，都快中秋節了，本來要一家團圓，「現在是要團個屁！」中央跟地方政府都沒有責任嗎？大家一直在踢皮球，光復不大，所有的罹難者家屬幾乎都認識，等後事處理完，應該會加入自救會爭取公道。

