為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光復單親慈母罹難 甫公證結婚兒悲痛：我現在要辦喪事還是喜事？

    2025/09/27 18:06 記者劉人瑋／花蓮報導
    張先生透過AI彌補了對媽媽的思念，但公部門「我不期待他們能改變」。（記者劉人瑋翻攝）

    張先生透過AI彌補了對媽媽的思念，但公部門「我不期待他們能改變」。（記者劉人瑋翻攝）

    位在花蓮縣瑞穗鄉的殯儀館今天陸續傳出撕心裂肺的哭嚎，光復鄉65歲劉姓婦人不幸罹難，尋獲後仍待DNA比對確認身分，兒子張先生4日才在越南公證結婚，他悲痛地說，「我現在是要辦喜事還是喪事？」、「根本沒有通知撤離啊！」

    張先生兄弟姊妹3人從小喪父，媽媽獨自在台北工作數年，將孩子送回光復娘家與長輩生活，直到張先生小學後再接到台北。劉姓婦人送過報紙，做過小工，就是為了拉拔個3子女長大。張先生說，媽媽很樂觀又喜歡交朋友，日子再辛苦，在媽媽身上依然能看到希望。

    子女長大都留在台北生活，媽媽則回光復老家居住，子女們出資把外公、外婆留下老屋改成水泥建築，每次回光復，媽媽就拉著子女到處認識所有鄰居，其中就包括獲救6步女童「小沂」的姑爺爺、奶奶。

    張先生說，媽媽就是希望我們最後能回老家，我們都清楚，但現在老家和媽媽都化成一攤泥，老家也不能住了。媽媽不常拍照，張先生說，留下來與子女的合照也只能透過AI合成，算是透過科技塑造少數共同的回憶。

    想到母親被難以估計的洪流泥沙撲面掩下，又在激流中撞得面目難辨，張家子女不平又不甘。張家弟弟說，事發前還曾從媒體得知光復為了堰塞湖撤離，去電媽媽卻聽到「我們沒有被通知啊！」這才放心。

    甚至身為長兄的張先生打電話給媽媽也得到一樣答案。看著兒子4日的公證結婚照，媽媽還寬慰地恭喜張先生，計畫接著辦桌、未來跟著去越南籍兒媳的老家走走，想不到事發當下就再無音訊，「現在我是要辦喜事還是喪事？」

    張先生說，都快中秋節了，本來要一家團圓，「現在是要團個屁！」中央跟地方政府都沒有責任嗎？大家一直在踢皮球，光復不大，所有的罹難者家屬幾乎都認識，等後事處理完，應該會加入自救會爭取公道。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播