    首頁 > 生活

    新北特搜增派第三梯救援人力 搜索淤泥淹沒半樓高民宅

    2025/09/27 17:34 記者吳仁捷／新北報導
    新北市消防局特搜大隊今天派出第三批救難人員，到淹沒半層樓高民宅搜索人命，不放棄任何機會。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局特搜大隊今天派出第三批救難人員，到淹沒半層樓高民宅搜索人命，不放棄任何機會。（記者吳仁捷翻攝）

    花蓮縣光復鄉遭馬太鞍堰塞湖溢流釀災，新北市消防局特搜人員今天派出第三梯次救難人員，結合民政局、環保局人員，出動大型機具到光復鄉重災區，協助災後復原，搜救人員在淤泥超過半樓高的民宅內搜尋，在救援黃金七十二小時後仍不放棄，持續投入人命搜救。

    新北市消防局今天上午派遣第三梯次支援人力，出動8車與30名人員（警消18名、義消12名）進駐災區輪替救災，累計動員157人次消防、義消、民間救援團體及醫護人員，並投入42輛消防車、11架空拍機、3艘橡皮艇與2隻搜救犬，新北特搜截至今天上午，完成超過160件人命搜救任務，協助200多名民眾撤離安置。

    新北特搜大隊完成多項重要任務，由副大隊長陳政彥擔任C區指揮官，率領分隊逐戶檢查林森路、中山路二段、武昌街至光復堤防等區域，結合空拍機進行空地聯合偵搜；另秀峰分隊執行專案任務，下午更支援佛祖街272巷2號建物開挖行動，出動5車22人現場勘查，截至27日，新北特搜完成超過160件人命搜救任務，協助200多名民眾撤離安置。

    侯友宜市長表示，花蓮的傷痛不只是地方的創痛，更是全國共同的牽掛。他強調：「讓我們團結一致，共同面對，祈願所有人平安歸來。雖然重建家園的道路漫長，但只要彼此扶持，就能匯聚成最堅強的力量，攜手走過難關。」

    新北市消防局長陳崇岳表示，雖然超過黃金72小時救援，但救援行動持續，不放棄任何希望，救援行動不間斷，持續全面搜尋，直到最後一刻。

    新北市消防局特搜大隊今天派出第三批救難人員，到淹沒半層樓高民宅搜索人命，不放棄任何機會。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局特搜大隊今天派出第三批救難人員，到淹沒半層樓高民宅搜索人命，不放棄任何機會。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局特搜大隊今天派出第三批救難人員，到淹沒半層樓高民宅搜索人命，不放棄任何機會。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局特搜大隊今天派出第三批救難人員，到淹沒半層樓高民宅搜索人命，不放棄任何機會。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局特搜大隊今天派出第三批救難人員，到淹沒半層樓高民宅搜索人命，不放棄任何機會。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局特搜大隊今天派出第三批救難人員，到淹沒半層樓高民宅搜索人命，不放棄任何機會。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局特搜大隊今天派出第三批救難人員，到淹沒半層樓高民宅搜索人命，不放棄任何機會。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局特搜大隊今天派出第三批救難人員，到淹沒半層樓高民宅搜索人命，不放棄任何機會。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局特搜大隊今天派出第三批救難人員，到淹沒半層樓高民宅搜索人命，不放棄任何機會。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局特搜大隊今天派出第三批救難人員，到淹沒半層樓高民宅搜索人命，不放棄任何機會。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局特搜大隊今天派出第三批救難人員，到淹沒半層樓高民宅搜索人命，不放棄任何機會。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局特搜大隊今天派出第三批救難人員，到淹沒半層樓高民宅搜索人命，不放棄任何機會。（記者吳仁捷翻攝）

