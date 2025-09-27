南橫台東端往西往東道路搶通 利稻和霧鹿不再孤島

南橫公路大崩塌，山區成孤島。（資料照，記者黃明堂翻攝）

公路局關山工務段今天下午搶通南橫公路新武段，讓行人可通行接駁往台東；同時150公里處則搶修能讓車輛往高雄方向通行，利稻村和霧鹿村不再是孤島。

受到颱風樺加沙外圍環流影響，南橫公路台東端多處坍方和路基流失，其中以150公里處的路基下陷，導致利稻村、霧鹿村、摩天部落人車無法往西向高雄行駛；189.8公里處（新武路段）的路基流失，導致3村落無法往東下山到台東，3村落宛如孤島。

公路局關山段今天下午表示，今日下午3時開放車輛西出（往高雄）及人行東出（往台東）通行接駁，解除摩天、利稻及霧鹿等部落孤島。

關山工務段長林進芳表示，因颱風樺加沙影響，台20線南橫公路累積雨量達1000毫米（超大豪雨以上等級），造成台20線南橫公路東段150.1k路基下陷、185k路段斷差陷落及189.8k路基流失等災害，導致摩天、利稻及霧鹿等部落對外交通中斷。

林進芳表示，關山工務段利用預置人員機具積極搶修，150.1k路基下陷路段於今日下午3時搶通，可開放5噸以下小型車通行，原則每日上午8時、中午12時及下午2時3個時段開放30分鐘，僅提供當地居民以及施工車輛通行，其餘時間封閉管制通行，持續進行搶修施工作業。

另外，及189.8k路基流失也於今日下午3時搶通人行便道，可緊急設置人行安全通道，開放提供當地部落民眾戒護步行安全通過，解除摩天、利稻及霧鹿三部落孤島。

原則每日上午8時及下午3時二個時段開放10分鐘，人員由海端鄉公所安排接駁交通車，原則每日上午8時及下午3時二個時段，配合利稻村公車班表安排，載送步行的民眾至關山火車站搭車。

其餘時間封閉管制通行，持續進行搶修施工，並調派大量機具協助兩大災害路段道路降挖清整作業，預計30日下午5時完成車輛通行開放，屆時提供當地部落民生維持基本民生物資運送及緊急通行。

