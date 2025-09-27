創意引用「銘印現象」 四張犁國中生蔡永豐「金孫」圖畫書奪特優

教育部師藝司長武曉霞（左三）及藝教館館長李泊言（右三）肯定全國學生圖畫書創作獎各組特優得主的創意表現。（藝教館提供）

據內政部統計，祖孫三代同堂比例約7％至9％，亦即約有60萬至80萬戶，與阿公阿嬤的互動親情成為今（2025）年全國學生圖畫書創作獎熱門主題之一，台中市四張犁國中蔡永豐的作品「金孫」，以出生小鴨看到第一眼視為母親的「銘印現象」，來描述爺爺看到剛出生的他，竟發生了「銘印現象」，對他抱有「這是我的金孫」強烈感情，以輕鬆幽默筆法，描繪出純真的祖孫情感，獲特優肯定。

教育部師藝司長武曉霞表示，全國學生圖畫書創作獎於2006年創設，今年已邁入第20屆，持續推動兒童閱讀與圖畫書創作，是培養學生藝術涵養與創作潛能的重要平台；科長彭寶樹說明，今年共有254所學校、923位學生、738件作品競逐桂冠，104件作品獲獎，主題涵蓋家庭、社會、環境等，兼具趣味與深度，今日在國立台灣藝術教育館舉行頒獎典禮。

蔡永豐在「金孫」作品中，描繪當護士從產房把他抱出來時，剛出生的孫子竟然張開眼睛一直看著爺爺，那一刻竟讓爺爺震撼到發生「銘印現象」，自此眼裡滿滿都是孫子，看孫子吃東西是爺爺最享受的事，孫子還沒回家，爺爺就不愛吃東西，讓爸爸翻白眼，等他長大一點後，爺爺教他下象棋，但原本什麼都讓給孫子的爺爺，看起來卻一定要贏…。

評審肯定蔡永豐以幽默手法，呈現祖孫三代親密互動，且將所學的動物「銘記」行為，來詮釋祖父對孫子的愛，具有創意且敘述輕鬆流暢，圖像純真自然，表情豐富，並善用恐龍、原始人、雞、蛇的銘記來對照，取景構圖與版面富變化，還巧妙在角落安排小鳥相愛與孕育下一代，呼應主劇情的發展，給予特優肯定。

此外，各組特優作品包括：台中市陳平國小吳承軒的「天黑請閉眼」，展現民主時代的家庭互動智慧；高雄市林園國小許鎛麟的「月兔的邀請函」，從單純「月兔」想像延伸為「月熊」等角色；台北市復興高中巫允辰「我的游泳成長記」，透過鮮明色彩與流暢敘事描繪自學游泳的蛻變；元智大學李如喬「啊！等公車」則以日常生活場景為題，結合誇張動態與幽默氛圍，洋溢童趣與想像力。

藝教館長李泊言說明，「全國學生圖畫書創作獎」與「教育部文藝創作獎」得獎作品，首展即起至10月16日在藝教館展出，隨後將巡迴至澎湖等地。

台中市四張犁國中學生蔡永豐的「金孫」作品，描述爺爺對孫子的「銘印現象」，拿下全國兒童圖畫書特優。（藝教館提供）

