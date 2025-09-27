為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    上班先耍廢1小時！網友曝超爽職場日常 一看全是「這產業」

    2025/09/27 19:59 即時新聞／綜合報導
    網友發文分享，自己每天進公司後，打卡完就去買早餐，回到座位還要邊滑手機邊吃，一小時後才正式進入工作狀態，示意圖。（情境照）

    網友發文分享，自己每天進公司後，打卡完就去買早餐，回到座位還要邊滑手機邊吃，一小時後才正式進入工作狀態，示意圖。（情境照）

    上班第一件事，不一定是工作。網友發文分享，自己每天進公司後，打卡完就去買早餐，回到座位還要邊滑手機邊吃，一小時後才正式進入工作狀態。他好奇詢問「大家上班都先耍廢多久」？貼文曝光後，引起網友熱議。

    日前網友在Dcard以「大家進公司都先耍廢多久」為題發文分享，自己每天早上一到公司就先打卡，接著出去買早餐，回到位子上後邊滑手機邊吃，通常過了一個小時才正式開始查看信件、工作。他好奇問網友「各位早上都先耍廢多久」？

    貼文曝光後，網友紛紛分享，「吃早餐加休息大概1個半小時」、「耍廢8小時，發現事情做不完，申請加班4小時繼續耍廢」、「我朋友在二線IC廠上班，平常日子差不多這樣：早上看盤一下就又睡回去，一路躺到快中午。醒來再瞄行情，等便當送來。吃飽後手機滑到午休尾聲，再接著補眠，常常一路睡過頭到午休結束後一小時。年薪大概200萬」。

    不少人看完其他網友的日常後直呼羨慕，「大家上班都這麼爽」、「為何我好像都沒有休息時間？大家好快樂的感覺，是我太認真了嗎」、「大家那麼閒都不用寫月報嗎...」、「等一下大家上班都這麼爽嗎...好羨慕...沒看到版，是科技業嗚嗚嗚」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播