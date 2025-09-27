上班先耍廢1小時！網友曝超爽職場日常 一看全是「這產業」

網友發文分享，自己每天進公司後，打卡完就去買早餐，回到座位還要邊滑手機邊吃，一小時後才正式進入工作狀態，示意圖。（情境照）

上班第一件事，不一定是工作。網友發文分享，自己每天進公司後，打卡完就去買早餐，回到座位還要邊滑手機邊吃，一小時後才正式進入工作狀態。他好奇詢問「大家上班都先耍廢多久」？貼文曝光後，引起網友熱議。

日前網友在Dcard以「大家進公司都先耍廢多久」為題發文分享，自己每天早上一到公司就先打卡，接著出去買早餐，回到位子上後邊滑手機邊吃，通常過了一個小時才正式開始查看信件、工作。他好奇問網友「各位早上都先耍廢多久」？

貼文曝光後，網友紛紛分享，「吃早餐加休息大概1個半小時」、「耍廢8小時，發現事情做不完，申請加班4小時繼續耍廢」、「我朋友在二線IC廠上班，平常日子差不多這樣：早上看盤一下就又睡回去，一路躺到快中午。醒來再瞄行情，等便當送來。吃飽後手機滑到午休尾聲，再接著補眠，常常一路睡過頭到午休結束後一小時。年薪大概200萬」。

不少人看完其他網友的日常後直呼羨慕，「大家上班都這麼爽」、「為何我好像都沒有休息時間？大家好快樂的感覺，是我太認真了嗎」、「大家那麼閒都不用寫月報嗎...」、「等一下大家上班都這麼爽嗎...好羨慕...沒看到版，是科技業嗚嗚嗚」。

