彰化水田排球賽 美少女、小鮮肉超搶眼

水田排球賽登場，選手飛身撲球，滿身泥巴。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「ㄚ豆大叔盃水田排球賽」今天在彰化縣二林鎮登場，共有來自全台45隊參與「水田打排球」他們把水田當作排球場，球員奔馳在烏黑的泥水田間尬球技，每個人都變成「泥炭人」。

今年報名隊伍從去年24隊暴增至45隊，往年參加的隊伍都是由在地蛋農、雞農、菜農、牙醫、老師組成，年齡層都以中年大叔為主，今年來了很多新面孔，主力都是學生隊伍。

今天會場不斷上演「中年大叔」對上「小鮮肉」、「美少女」戲碼，下到水田，「排球魂」立即上身，觀眾最喜歡看「飛身撲球吃土」的畫面，因為中年大叔因技術了得，輕鬆挑球得分，經常把少年對手逗弄得全身沾滿黑泥，而且每場都是在懸殊比數下獲勝。

選手說，年紀大了，撲不了球，但球來了很自然就知道怎麼打，全隊經常一路打到冠軍賽都沒有「吃土」過，只有來到冠軍賽，比數接近時，大家才會飛身救球，有幾次到比賽最後拿冠軍仍沒「吃土」，但得冠軍「最大的懲罰」就是被比賽單位罰「全球撲倒」，到最後還是會全身像泥人一樣而歸，好玩就好。

比賽負責人、斗苑休閒農業區發展協會理事長譚國豐說，農業應該是一件歡樂的事，不應該只有勞動，希望多透過類似的活動競賽，讓農友們互相聯誼，也讓民眾認識更多優質農產品。

「ㄚ豆大叔盃水田排球賽」今天在二林鎮登場，共有來自全台45隊參與「水田打排球」。（記者顏宏駿攝）

