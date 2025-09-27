上班族免等垃圾車 內湖5處智慧鄰里公園設收集機 24小時都可丟

內湖區公所首創「智慧鄰里公園」計畫，第一階段選定瑞陽公園等5處鄰里公園示範，除了可充電的光電長椅（見圖前方）、電子告示牌，還放置智慧垃圾收集機（後方）、瓶罐回收機，提供24小時垃圾投遞，讓上班族與居民「不用等垃圾車」。（內湖區公所提供）

今年起北市鄰里公園的管理，由各區公所管轄，內湖區公所首創「智慧鄰里公園」計畫，第一階段選定瑞陽公園、文德二號公園、湖興公園、 安湖三號公園及安康公園等5處鄰里公園示範，除了可充電的光電長椅、電子告示牌，還放置智慧垃圾收集機、瓶罐回收機，提供24小時垃圾投遞，讓上班族與居民「不用等垃圾車」。

內湖區智慧鄰里公園系列計畫的策劃人、副區長郭素蓉指出，在5座示範鄰里公園導入「iTrash 智慧垃圾收集機」與「iTrash 智慧瓶罐回收機」，提供民眾全天候24小時輕鬆完成垃圾投遞，且無需使用台北市專用垃圾袋，有效解決上班族與居民「不用等垃圾車」的困擾

請繼續往下閱讀...

郭素蓉表示，瓶罐回收機進一步強化源頭分類回收，並串聯回收至市場的全流程，建構出完整的「從回收起點到市場終點」之零廢棄全循環經濟鏈，機身附設數位多媒體看板，擴大市政宣導的佈點，iTrash 機每人每天減少0.5公斤的垃圾，一年可減少約 146公斤二氧化碳排放。

郭素蓉說，鄰里公園內設置的智慧長椅，透過太陽光能轉化電能為夜間照明，民眾坐在公園休憩時一邊充電一邊聊天，更增添安全感及實質減碳效益。估算每座光電椅每年可減少約36公斤二氧化碳排放。

此外，內湖區公所在鄰里公園內還設置智慧告示牌，除介紹公園植栽與設施資訊、設施操作說明外，也整合場地租借服務及缺失通報等功能。民眾可透過掃描告示牌上的 QR Code，快速取得相關服務及協助通報、即時報修，將提升整體服務效能與民眾體驗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法