探訪原鄉部落!教師節連假遊客湧入霧台山區 警籲遵守30公里速限

台24線上壯闊美麗的谷川大橋。（記者羅欣貞攝）

教師節連假今（27日）展開，因應大量遊客湧入，沿台24線前往屏縣三地門鄉、霧台鄉觀光，探訪原鄉部落，里港警分局規劃交通疏導措施，呼籲民眾提早出發、留意即時路況，遵守山區速限30公里的規定，警方將加強稽查取締。

台24線為通往霧台鄉的重要道路，沿途經過三地門、谷川大橋、神山社區等景點，其中隘寮溪峽谷觀景台是遊客必經的熱門賞景點，也有許多遊客特別前往神山社區，品嚐在地小米愛玉、甜甜圈、馬告香腸等特色料理，感受原鄉風味。

但由於該路段路幅狹窄、山勢蜿蜒，易起大霧，加上停車空間有限，里港警分局規劃交通疏導措施，呼籲民眾提早出發、留意即時路況，此外近期因大雨，台24線37K處實施緊急搶修工程，民眾行經山區路段應注意落石、坍方等狀況，並配合警方交通指揮。

里港警分局分局長邱逸樵提醒，警方除加派警力於台24線、三地門及霧台重要路段進行交通疏導外，並針對超速、無照駕駛、非法改裝車輛、高速壓車、跨越分向線違規超車等危險駕駛行為，啟動專案稽查勤務，以確保連假期間行車安全與交通順暢，籲請用路人配合。

警方加派警力於台24線、三地門及霧台重要路段進行交通疏導。（屏縣里港警分局提供）

台24線前往霧台鄉必經的三德檢查哨。（屏縣里港警分局提供）

