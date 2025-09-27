台南鱻漁節饗宴增至100桌、免費海鮮粥1000碗 助漁業災後再出發

鱻魚饗宴席開100桌。（記者楊金城攝）

2025台南鱻漁產業文化節今天（27日）在將軍漁港廣場登場，南縣區漁會推出鱻魚饗宴追加到100桌，還有魚苗放流、漁港逍遙遊、漁村技藝體驗、海鮮粥1000碗免費品嘗及漁產品促銷，在丹娜絲風災過後協助台南漁業重新出發，場面熱鬧。

南縣區漁會總幹事陳崇德說，魚苗放流在推廣海洋保育與漁業資源永續的重要性，而舉辦鱻漁節最大目的向民眾行銷台南優質水產品，且因台南石斑、鱸魚和台灣鯛受到美國對等關稅的衝擊大，希望幫助養殖漁民開拓國內市場通路。會中並表揚模範漁民，感謝他們為漁業發展、漁業觀光的付出。

一年一度舉辦的台南鱻漁節，非常熱鬧，吸引民眾參與，區漁會安排魚苗唱數、撒手網、綁紅蟳、虱目魚去刺、穿蚵串等傳統漁業文化表演，還有魚食文化料理達人秀、漁產料理和虱目魚丸品嘗，1000碗的海鮮粥更是大方送，吸引民眾大排長龍。

有趣的漁業產業競賽則有刮虱目魚鱗、夾文蛤、剝白蝦蝦仁、剖蚵、魚丸DIY，漁村老手和遊客報名同場較勁，讓大家深入了解漁業產業的歷史與價值，展現漁村文化的獨特魅力。

中午的鱻魚辦桌饗宴非常搶手，1桌只要4200元，物超所值，60桌一推出即秒殺，後追加到100桌，活動現場還有虱目魚、金目鱸等各式新鮮漁產加工品優惠促銷，所謂「不怕貨比貨，只怕不識貨」，引起搶購。

台南市農業局局長李芳林指出，台南是全國最主要漁業產地重心，其中將軍區更是重要核心，藉由鱻漁節帶動水產銷路、地方觀光，支持在地漁民，促進漁村經濟發展。

鱻漁料理。（記者楊金城攝）

海鮮粥大方送出1000碗。（記者楊金城攝）

促銷台南新鮮水產品。（記者楊金城攝）

刮魚鱗比賽。（記者楊金城攝）

剝蚵比賽。（記者楊金城攝）

