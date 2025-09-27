淡水藝術嘉年華登場 47隊表演者盛裝踩街

淡水藝術嘉年華登場 47隊表演者盛裝踩街2025/09/27 16:51 記者黃子暘／新北報導
「淡水藝術嘉年華」邀請47隊1000多人盛裝踩街。（記者黃子暘攝）
新北市淡水區今（27）日下午2點舉辦「淡水藝術嘉年華」，邀請47隊共1000多名表演者盛裝踩街，從金色水岸廣場出發，沿中正路老街一路踩街至觀潮廣場，遙遙呼應近期完成合龍、預計明年5月通車的新地標「淡江大橋」。市長侯友宜說，淡江大橋將解決民眾交通需求，也融合了藝術，展現新北「青春山海線」的特色。
儘管天氣炎熱，踩街隊伍仍不畏高溫，展現服裝和道具設計的巧思，融入「銀白」、「淡藍」、「螢光」等色系與線條，象徵著橋樑與海天相連的意象。
淡水區公所表示，淡水自2008年以環境藝術節為起點，今年適逢淡江大橋完工前夕，嘉年華特別以「橋」為意象，串聯歷史與未來，共有47支隊伍、1000多名表演者盛裝踩街。
