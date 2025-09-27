「雙媽會」澎湖遶境 陳光復點燃起馬炮

起馬炮儀式後，展開澎湖各地遶境祈福活動。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣長陳光復與副議長藍凱元，共同點燃起馬炮。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕開台澎湖天后宮與北港朝天宮「雙媽會」盛事，今（27）日由澎湖縣長陳光復、副議長藍凱元點燃起馬炮，從百世多麗花園酒店出發，展開「三甲七保」遶境巡安活動，為全體民眾祈福護佑，所到之處都有信徒設香案膜拜，並提供冰水飲料為遶境隊伍人員解渴。

陳光復表示，開台澎湖天后宮不僅是國家古蹟，更是凝聚信仰與鄉親情感的重要精神堡壘。媽祖信仰數百年來護佑漁民、安定人心，此次跨海舉辦的宗教文化交流，不僅加深澎湖與北港的情誼，更展現出信仰文化世代傳承的力量。

北港朝天宮媽祖昨（26）日跨海駕臨澎湖，澎湖天后宮特別在石滬廣場舉行隆重迎駕儀式，場面盛大熱烈。媽祖隨後駐駕於百世多麗花園酒店。今日舉行「三甲七保祈安賜福大法會」，由法師帶領眾人誦經祈福，祈求風調雨順、國泰民安。隨後進行市區遶境，晚上則駐駕於澎湖天后宮，庇佑地方安康。

此次點燃起馬炮的重要嘉賓包括副議長藍凱元、百世多麗花園酒店董事長藍俊昇、澎湖天后宮主任委員蔡光明，以及北港朝天宮董事長蔡咏鍀，共同為活動揭開莊嚴序幕，祈願媽祖庇佑四境平安、萬民康泰。

此行隨同北港朝天宮媽祖來澎繞境的，還有高雄大樹慈后宮（巷仔媽）、麻豆油車仁厚宮、馬沙溝天后宮。

