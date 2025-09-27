為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「雙媽會」澎湖遶境 陳光復點燃起馬炮

    2025/09/27 16:59 記者劉禹慶／澎湖報導
    起馬炮儀式後，展開澎湖各地遶境祈福活動。（澎湖縣政府提供）

    起馬炮儀式後，展開澎湖各地遶境祈福活動。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復與副議長藍凱元，共同點燃起馬炮。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復與副議長藍凱元，共同點燃起馬炮。（澎湖縣政府提供）

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕開台澎湖天后宮與北港朝天宮「雙媽會」盛事，今（27）日由澎湖縣長陳光復、副議長藍凱元點燃起馬炮，從百世多麗花園酒店出發，展開「三甲七保」遶境巡安活動，為全體民眾祈福護佑，所到之處都有信徒設香案膜拜，並提供冰水飲料為遶境隊伍人員解渴。

    陳光復表示，開台澎湖天后宮不僅是國家古蹟，更是凝聚信仰與鄉親情感的重要精神堡壘。媽祖信仰數百年來護佑漁民、安定人心，此次跨海舉辦的宗教文化交流，不僅加深澎湖與北港的情誼，更展現出信仰文化世代傳承的力量。

    北港朝天宮媽祖昨（26）日跨海駕臨澎湖，澎湖天后宮特別在石滬廣場舉行隆重迎駕儀式，場面盛大熱烈。媽祖隨後駐駕於百世多麗花園酒店。今日舉行「三甲七保祈安賜福大法會」，由法師帶領眾人誦經祈福，祈求風調雨順、國泰民安。隨後進行市區遶境，晚上則駐駕於澎湖天后宮，庇佑地方安康。

    此次點燃起馬炮的重要嘉賓包括副議長藍凱元、百世多麗花園酒店董事長藍俊昇、澎湖天后宮主任委員蔡光明，以及北港朝天宮董事長蔡咏鍀，共同為活動揭開莊嚴序幕，祈願媽祖庇佑四境平安、萬民康泰。

    此行隨同北港朝天宮媽祖來澎繞境的，還有高雄大樹慈后宮（巷仔媽）、麻豆油車仁厚宮、馬沙溝天后宮。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播