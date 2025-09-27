為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    質問救災為何不求助中國？館長發「驚句」：相信10萬解放軍馬上到場

    2025/09/27 16:54 即時新聞／綜合報導
    館長語出驚人表示，如果願意向中國求援，「我相信至少有10萬的解放軍馬上到現場」。（取自館長Youtube直播）

    館長語出驚人表示，如果願意向中國求援，「我相信至少有10萬的解放軍馬上到現場」。（取自館長Youtube直播）

    花蓮馬太鞍堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。全台熱心民眾近日自發前往災區當志工，協助災民重建家園。不過，網紅「館長」陳之漢似乎認為這樣還不夠，他日前直播時，不但批評執政黨稱「若中共執政絕不會發生這種事」，還語出驚人表示，如果願意向中國求援，「我相信至少有10萬的解放軍馬上到現場」。

    館長25日在直播時談到花蓮災害，痛罵執政黨長達一小時以上，並多次以粗言穢語攻擊總統賴清德。談到救災時，館長表示，「中國大陸就在我們旁邊」，質疑為何不向「鄰居」求助？

    館長表示，這個時候最需要的就是幫忙，相信中共高層不會有第二句話，如果今天去問，「我相信，至少有10萬的解放軍馬上到現場」，各式機具，「分分秒」解決花蓮鄉親問題，「人家的工兵部隊、後勤部隊，馬上開到現場，立馬架設好吃的飯、可以住的組合屋，效率馬上出來，我深信！」

    他並以「日本鬼子」及一句7字經大罵賴清德，表示明明「我們最好的鄰居、最親的人」就住在我們隔壁，「為什麼不這麼幹！」

    館長最後表示，今天如果是民眾黨、國民黨執政，絕對不會讓這種事情發生。他甚至表示，「今天是共產黨他們會怎麼做？他們絕對不會讓這種事發生！」

