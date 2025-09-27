搜救犬Dota花蓮災區英勇出任務 網友喊「加雞腿」暖哭

搜救人員為Dota清理腳掌上的碎石與身上塵土。（擷取自黃偉哲臉書）

花蓮風災現場，台南搜救犬「Dota」跟隨市府特搜大隊，穿梭在瓦礫中執行搜索任務。市長黃偉哲在臉書分享「Dota」故事，領犬人員為牠清洗卡在腳上的碎石。影片上線已突破64萬人次觀看與按讚，網友留言「不加雞腿說不過去」、「毛小孩辛苦了，比人類更無私！」、「大帥哥，有你真好」。不僅台南市議員留言致謝，高雄市議員黃捷、何權峰也來留言，紛紛獻上掌聲與暖心鼓勵。

不少民眾好奇，為何搜救犬在危險環境中，多半沒有穿鞋或配戴裝備？「台南搜救犬 Tainan K9」粉專特別解釋，這其實是為了狗狗的安全與行動效率。首先，若犬隻身上裝備在瓦礫堆卡住，必須能在受到拉力時自動脫落，否則反而會造成危險。其次，狗狗的腳掌具備散熱功能與靈敏觸覺，鞋子或衣物會降低散熱與判斷能力。再者，趾爪能幫助牠們抓握不平整的地形，若被裝備限制反而影響行動力。

請繼續往下閱讀...

因此，是否配戴裝備會依現場狀況由領犬員判斷，若風險高仍會使用能快速解脫的護具。粉專也指出，一隻受過完整訓練的搜救犬，搜索效率可比擬20名人力，往往需先於人類進入災區，以標定受困者位置或排除空區域，這也讓搜救犬承擔更高風險。

正因如此，隨隊獸醫師的角色不可或缺。每次搜索結束後，領犬員都會與獸醫師仔細檢查狗狗身體，清理泥污與腳掌碎石，避免感染。如發現傷口，也能立即給予藥物或進行必要處置，確保牠們能在最安全的狀態下繼續救援。

「Dota」和台南搜救隊員一樣，都是無名英雄。牠們沒有言語，卻用嗅覺與行動守護人類生命。正如網友留言所說：「感恩大小英雄，辛苦了！」這份跨越物種的默契與信任，正是救災現場最令人動容的風景。

網友留言為搜救犬Dota加油。（擷取自黃偉哲臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法