基隆仁愛之家將改為社福園區 打造全齡照護

基隆仁愛之家重新上網公告，將轉型為社會福利綜合園區 ，打造全齡照護。（記者盧賢秀攝）

基隆市仁愛之家將轉型為社會福利綜合園區，招商4次都流標，市府重新檢討，將採BOT（興建、營運、移轉）+ROT（重建、營運、移轉）模式開發，已上網公告徵求民間機構自行規劃、投資並營運，將提供630住宿式長照床及80人以上日照服務，打造全齡照護園區。

基隆仁愛之家、勞友中心因老舊已經停用，只剩養護大樓還在營運，市府擬以BOT招商轉型為社會福利綜合園區，但招商都流標，經重新檢討、規劃評估，改由民間自提，條件更彈性，並降低門檻，期吸引民間業者投資。

市府指出，園區基地位於市立安樂高中旁，面積達3.8公頃，土地使用分區包含社會福利設施用地與住宅區，鄰近基隆長庚醫院，車程8分鐘可達市區銜接國道一號，兼具交通與在地醫療優勢。

園區必要開發項目包括增設至少400床住宿式長照床，及營運既有養護大樓230床，住宿型長照床至少630床，其中保留110床公費床，此外設置80人以上日間照顧中心。市府鼓勵業者規劃全齡無障礙宅、醫療與復健服務、智慧健康設施及生活商業空間等，營造跨齡共融與產學合作的多元發展機能。

有興趣的業者可上財政部促進民間參與公共建設資訊網、基隆市政府社會處查詢。

