為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆仁愛之家將改為社福園區 打造全齡照護

    2025/09/27 16:30 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆仁愛之家重新上網公告，將轉型為社會福利綜合園區 ，打造全齡照護。（記者盧賢秀攝）

    基隆仁愛之家重新上網公告，將轉型為社會福利綜合園區 ，打造全齡照護。（記者盧賢秀攝）

    基隆市仁愛之家將轉型為社會福利綜合園區，招商4次都流標，市府重新檢討，將採BOT（興建、營運、移轉）+ROT（重建、營運、移轉）模式開發，已上網公告徵求民間機構自行規劃、投資並營運，將提供630住宿式長照床及80人以上日照服務，打造全齡照護園區。

    基隆仁愛之家、勞友中心因老舊已經停用，只剩養護大樓還在營運，市府擬以BOT招商轉型為社會福利綜合園區，但招商都流標，經重新檢討、規劃評估，改由民間自提，條件更彈性，並降低門檻，期吸引民間業者投資。

    市府指出，園區基地位於市立安樂高中旁，面積達3.8公頃，土地使用分區包含社會福利設施用地與住宅區，鄰近基隆長庚醫院，車程8分鐘可達市區銜接國道一號，兼具交通與在地醫療優勢。

    園區必要開發項目包括增設至少400床住宿式長照床，及營運既有養護大樓230床，住宿型長照床至少630床，其中保留110床公費床，此外設置80人以上日間照顧中心。市府鼓勵業者規劃全齡無障礙宅、醫療與復健服務、智慧健康設施及生活商業空間等，營造跨齡共融與產學合作的多元發展機能。

    有興趣的業者可上財政部促進民間參與公共建設資訊網、基隆市政府社會處查詢。

    基隆仁愛之家重新上網公告，將轉型為社會福利綜合園區 ，打造全齡照護。（記者盧賢秀攝）

    基隆仁愛之家重新上網公告，將轉型為社會福利綜合園區 ，打造全齡照護。（記者盧賢秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播