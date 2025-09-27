國際獅子會前進八里淨灘 號召民眾維護永續家園

國際獅子會300B2區主辦「927美麗海岸線，淨灘一起來」活動，獲得上千位獅友響應。（記者翁聿煌攝）

國際獅子會300B2區新任總監徐淑真發起、全體獅友主辦的「927美麗海岸線，淨灘一起來」活動，27日在八里海岸線淨灘，推廣永續環境並呼籲大眾一起守護美麗海岸線，議員卓冠廷也到場參與，肯定所有獅友的辛苦付出，讓台灣環境變得更美好。

卓冠廷指出，這幾天其實獅友們都還忙於花蓮馬太鞍溪溢流災情的賑災，但27日一早，大夥仍然頂著大太陽，上千名獅友集結在八里岸邊展開公益淨灘，相挺出身鶯歌的徐淑真、白清炉主席、陳建華主席的號召，以及中華民國水上救生協會的大力協助籌辦，一早到岸邊，沒過多久已經清起成山的垃圾堆。

獅友們除了上午的淨灘，獅友也積極響應這次花蓮光復災情救助，兩天前就已開始籌備募資活動，目前募資還沒結束，已經累積相當可觀的善款，將用於來重振花蓮，這份「哪裡有需要，服務就到哪裡」的精神，就是台灣社會最溫暖的力量。

卓冠廷表示，服務處昨晚送出的物資，也在剛才抵達花蓮了，感謝大家的付出，大家一起為台灣加油。

國際獅子會300B2區主辦的「927美麗海岸線，淨灘一起來」活動，議員卓冠廷到場參與。（記者翁聿煌攝）

