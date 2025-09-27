為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國際獅子會前進八里淨灘 號召民眾維護永續家園

    2025/09/27 16:12 記者翁聿煌／新北報導
    國際獅子會300B2區主辦「927美麗海岸線，淨灘一起來」活動，獲得上千位獅友響應。（記者翁聿煌攝）

    國際獅子會300B2區主辦「927美麗海岸線，淨灘一起來」活動，獲得上千位獅友響應。（記者翁聿煌攝）

    國際獅子會300B2區新任總監徐淑真發起、全體獅友主辦的「927美麗海岸線，淨灘一起來」活動，27日在八里海岸線淨灘，推廣永續環境並呼籲大眾一起守護美麗海岸線，議員卓冠廷也到場參與，肯定所有獅友的辛苦付出，讓台灣環境變得更美好。

    卓冠廷指出，這幾天其實獅友們都還忙於花蓮馬太鞍溪溢流災情的賑災，但27日一早，大夥仍然頂著大太陽，上千名獅友集結在八里岸邊展開公益淨灘，相挺出身鶯歌的徐淑真、白清炉主席、陳建華主席的號召，以及中華民國水上救生協會的大力協助籌辦，一早到岸邊，沒過多久已經清起成山的垃圾堆。

    獅友們除了上午的淨灘，獅友也積極響應這次花蓮光復災情救助，兩天前就已開始籌備募資活動，目前募資還沒結束，已經累積相當可觀的善款，將用於來重振花蓮，這份「哪裡有需要，服務就到哪裡」的精神，就是台灣社會最溫暖的力量。

    卓冠廷表示，服務處昨晚送出的物資，也在剛才抵達花蓮了，感謝大家的付出，大家一起為台灣加油。

    國際獅子會300B2區主辦的「927美麗海岸線，淨灘一起來」活動，議員卓冠廷到場參與。（記者翁聿煌攝）

    國際獅子會300B2區主辦的「927美麗海岸線，淨灘一起來」活動，議員卓冠廷到場參與。（記者翁聿煌攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播