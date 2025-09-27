抱神明桌逃生不及佛祖街85歲阿嬤遺體尋獲 仍有5人失聯

搜救人員今天下午挖出佛祖街黃姓阿嬤的遺體。（消防局提供）

馬太鞍堰塞湖溢流災害搜救進入第5天，搜救人員已確認尋獲19具遺體，其中位於佛祖街272巷80多歲黃姓阿嬤因為房屋靠近堤防缺口，大門被深深的泥巴圍住，救災人員今天將遺體挖出送到瑞穗生命園區殯儀館相驗；另外，原本下午1點中央防災中心宣布6人失聯，目前確定失聯者剩下5人。

目前救災人員在災區確認有19具遺體，還有2具遺體挖掘中，其中黃姓阿嬤因為遺體在屋內，四周都深入泥巴人車難以進入，由直升機吊掛特搜人員入內搜救，黃姓阿嬤抱著神明桌不幸罹難，今天已由特搜人員挖出並移動阿嬤遺體，以擔架包覆後拉出來，將移到瑞穗生命園區，因此目前剩下6歲女童小沂的姑爺遺體，仍埋在屋內尚未找到。

另外，失聯者截至下午1點統計原有6人，稍早也下修到5人，其中一人是早就尋獲遺體的劉姓阿嬤，送到殯儀館時因為遺體嚴重腫脹，兒子不確定是否自己母親，還一度自責「連媽媽都不能馬上認出，實在很可悲」，因而暫列無名屍，今天下午已驗DNA確認身分就是劉姓阿嬤。

原來劉阿嬤的兒子起初認為，「母親當天還有其他朋友到家找她」，無法接受這就是自己的母親，即使消防局救難人員已確認阿嬤是在屋內房間被找到，屋內也沒有其他人，顯示沒有阿嬤的朋友在；但今天DNA確認後，也讓家屬最後一絲希望消失，遺體送生命園區。

其他失聯者包括陽明交通大學退休教授高銘盛，不知道人是否有在佛祖街336巷的住家內；佛祖街的砂石場黃姓老闆娘、武昌街的林姓、蔡姓夫妻檔、自強路高姓男子，以上5名失聯人員都還在尋找中。

