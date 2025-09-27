為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「三神贊境」暖爆！白沙屯媽祖見證 南投慈善宮捐300萬賑災花蓮

    2025/09/27 16:17 記者劉濱銓／南投報導
    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，所到之處吸引大批信眾迎接參拜。（南投縣政府提供）

    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，所到之處吸引大批信眾迎接參拜。（南投縣政府提供）

    南投市今、明2天展開白沙屯拱天宮媽祖等「三神贊境」活動，南投縣長許淑華、南投市長張嘉哲等人均出席恭迎參拜，「粉紅超跑」鑾轎來到南投慈善宮駐駕時，慈善宮不僅捐贈3輛警車給南投縣警局，更在媽祖見證下，慨捐300萬元為花蓮洪患賑災祈福，讓南投宗教盛事更添溫暖。

    白沙屯媽祖鑾轎今天在南崗工業區遶境，所到之處吸引大批信眾參拜、鑽轎腳，近午抵達南投市慈善宮，媽祖為慈善宮捐給南投縣警局的3輛警車加持賜福，讓警方相當欣喜；慈善宮還在媽祖見證下捐出300萬元，委託縣長許淑華以最快速度送達花蓮災區，將媽祖的關懷與南投人的愛帶到最需要的地方。慈善宮溫暖善舉，令在場信眾感動不已。

    許淑華說，苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖以及南投名間松柏嶺受天宮玄天上帝、松柏嶺崇受宮九天玄女參與「三神贊境」，吸引許多信眾及香燈腳共襄盛舉，感謝南投市長張嘉哲誠心向媽祖祈求，促成來到南投遶境，讓各地香燈腳能認識南投，尤其最近花蓮發生災變，感謝慈善宮慷慨伸援，為災民送暖，希望在眾神庇佑下，台灣會更平順。

    拱天宮主委洪文華說，白沙屯媽祖到南投贊境，今天特別選擇從南崗工業區起駕遶境，希望公司、行號、宮廟及政府機關，未來都能一切圓滿順遂，祝福遶境圓滿，參與民眾都能平平安安。

    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，期間駐駕南投慈善宮，受到大批信眾熱烈歡迎。（南投縣政府提供）

    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，期間駐駕南投慈善宮，受到大批信眾熱烈歡迎。（南投縣政府提供）

    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，駐駕南投慈善宮時見證慈善宮捐出300萬元賑濟花蓮，並由南投縣長許淑華（中）代為轉贈賑災。（南投縣政府提供）

    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，駐駕南投慈善宮時見證慈善宮捐出300萬元賑濟花蓮，並由南投縣長許淑華（中）代為轉贈賑災。（南投縣政府提供）

    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，駐駕南投慈善宮時，特別為慈善宮捐贈的警車加持。（南投縣政府提供）

    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，駐駕南投慈善宮時，特別為慈善宮捐贈的警車加持。（南投縣政府提供）

