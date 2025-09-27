志工塞爆光復鄉災區！小笠原欣幸驚訝點出「1件事」

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。各地熱心民眾自發前往災區當志工。（台鐵公司東區營運處提供）

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。民眾自發前往災區當志工，協助災民重建家園。日本政治學者小笠原欣幸今（27日）表示，這是台灣的可貴之處，他也驚訝表示：「台灣人行動力真的非常快。」

小笠原欣幸今日在臉書發文表示，今天是台灣教師節連假第一天，全台將迎來三連休，而近日被水災重創的花蓮光復鄉，則湧入來自全台的大批志工前往救援。這些志工有男有女，手拿鏟子、腳穿雨鞋，陸續抵達鐵路車站。台灣媒體與網路上也親切地稱他們為「鏟子超人」。

請繼續往下閱讀...

小笠原欣幸指出，民進黨中央政府與國民黨的花蓮縣政府之間爆發口水戰，這樣的執政黨與在野黨互相指責的畫面，在台灣政治中早已司空見慣。不過，仍有許多民眾自發前往災區幫忙，或捐物資、捐款，「這就是台灣的可貴之處。」

小笠原欣幸分享新聞畫面，表示看到連假第一天許多志工抵達光復車站的畫面，「台灣人行動力真的非常快。」

他也指出，這次颱風雖帶來大雨，但台灣其他地區幾乎沒有災情。只有花蓮光復鄉因山區形成的堰塞湖發生大規模洪災，屬於極為特殊的情況。這對台灣的觀光或出差完全沒有影響。

物資方面，在台灣境內就能充足調度與供應，因此從日本寄送可能會變得多餘。相較之下，因為這次洪水夾帶大量黏土，未來的重建作業將耗時費力，「因此捐款援助受災戶與災區會是更實際且有效的方式。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法