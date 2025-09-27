為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    清理微波爐好麻煩？日媒曝：「1顆檸檬」就搞定

    2025/09/27 16:08 即時新聞／綜合報導
    微波爐加熱食物，油漬或湯汁難免會噴濺黏在微波爐內壁。（資料照）

    微波爐料理很方便，使用頻繁下，卻常因清潔麻煩而遭忽略。日本媒體近日分享一個簡單又環保的小妙招，只需要一顆用過的檸檬，就能輕鬆去除爐內油垢與異味。

    日媒《grapee》報導指出，不少人每次加熱食物時，油漬或湯汁噴濺黏在微波爐內壁，雖然知道應該趁早清潔，卻總是拖著沒動作。然而，其實只要利用「榨完汁的檸檬」與水，就能完成日常保養。

    報導指出做法非常簡單。先將擠過汁的檸檬放入耐熱容器中，加入足量清水，接著放進微波爐，設定600瓦加熱約5分鐘。加熱後不要立刻打開門，靜置15至20分鐘，讓檸檬蒸氣在爐內循環，幫助軟化污垢。

    等時間到了之後，待內部稍降溫後，用布巾或廚房紙巾擦拭內壁，就能輕鬆帶走水氣與油汙。針對頑固污漬，也可以用加熱後的檸檬水沾濕紙巾輕拭，加強效果。報導也提醒，務必先拔掉插頭再清理，以免發生觸電危險。

    實測結果發現，雖然對於長期積累的焦垢效果有限，但應付日常髒汙已經非常有感。專家也建議，這種「檸檬蒸氣法」適合日常保養，大掃除時則可搭配清潔劑使用。

