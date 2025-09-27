為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今起至10月連假多 中市交局籲下載「台中交通網」APP掌握路況

    2025/09/27 16:10 記者蘇金鳳／台中報導
    今起至10月將有多個連假，中市交通局呼籲民眾下載「台中交通網」APP避免塞車。（市府提供）

    今起至10月將有多個連假，中市交通局呼籲民眾下載「台中交通網」APP避免塞車。（市府提供）

    從今天起至10月，將會有中秋、國慶等連假，許多市民已規劃返鄉團聚、休閒旅遊或逛街購物，假日期間商圈、百貨公司、觀光景點與交流道周邊預期將出現大量車潮，中市交通局建議民眾事先下載「台中交通網」APP

    ，隨時查詢即時路況與停車資訊，出門更加順暢安心。

    交通局長葉昭甫指出，根據歷年連假交通狀況，國道1號大雅至台中系統、南屯至彰化系統、國道3號霧峰系統及台74線銜接國道路段等區間是連續假期車多易壅塞熱點，市區內百貨週年慶商圈及熱門觀光景點也容易湧現車潮。

    市府將持續與高速公路局橫向聯繫，國道於連假期間將彈性開放部分路段路肩，並視情況調整匝道儀控，以降低壅塞情形，並建議用路人多利用台61、台63、台74等替代道路，或選擇大眾運輸工具，節省寶貴的時間。

    葉昭甫提醒，假期人潮車流眾多，市民也可善用台中市「雙十公車」政策，市區公車10公里內免費，超過僅收10元，既環保又能減少塞車壓力。如果是開車出門的市民朋友，出門前多可多利用「台中交通網」APP，掌握交通與停車狀況，就能大幅節省時間與心力。

    交通局表示，「台中交通網」APP整合多達13項便民服務功能，包含路邊停車費查詢與線上繳納、路邊與路外停車資訊查詢、景點周邊停車場、公車動態、台中捷運、高鐵、台鐵等公共運輸時刻表、計程車資訊。同時也提供即時路況與道路運行績效和CCTV影像讓民眾同步掌握現場車流，以及公共自行車租賃站點等，功能完整方便好用，讓行程安排與停車更加便利。

