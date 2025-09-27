教師節連假主動「不放假」 800教師參與「夢的N次方」素養工作坊

教師節今年改國假，800位教師卻主動選擇「不放假」，今日參與夢N素養工作坊桃園場，教育部長鄭英耀（左一）、政次張廖萬堅（左二）及國教署長彭富源（右二）等皆到場支持。（教育部提供）

今年教師節改國定假日且連休3天，但今（2025）年「夢的N次方」素養工作坊桃園場今（27）日在桃園高中熱烈登場，全國800位主動報名的教師選擇「不放假」增能，展現出教育熱情。教育部長鄭英耀出席表示，「夢的N次方」已成為全國最具有行動力的教師專業支持平台，促進不同教育階段與領域的教師交流互學，從觀課、共備到實作分享，逐步翻轉教學現場。

教育部自2015年起，為陪伴並引導教師自主專業成長，邀請南投爽文國中老師王政忠規劃推動「夢的N次方」計畫，打造屬於教師的專業交流平台，10年來已有5萬3670位教師參與，今年在全國辦理8場工作坊，與地方政府共同推展，讓教師在交流中彼此啟發、在行動中持續成長，計畫也同步培訓實踐家，鼓勵教師將所學帶回課堂，化為孩子學習的力量。

請繼續往下閱讀...

鄭英耀率教育部政次張廖萬堅、國教署長彭富源到場支持，鄭英耀也代表教育部向全體教師表達最誠摯的敬意與感謝，允諾教育部會與老師們在專業成長道路上一起前行，共同為孩子們打造更溫暖及更優質的學習環境。

鄭英耀也強調，教師是教育的核心與幕後英雄，全國教師在教學與專業社群中的默默奉獻，支撐台灣的人才培育與產業發展，他並分享近期走訪各地與教師面對面交流，深刻感受到教育現場的挑戰，說明教育部將持續強化教師支持系統，推動校事會議精進方案，落實行政減量，並建立司、處、署資料共享平台，讓教師能更專注於教學工作，教育部會做老師最堅強的後盾，與全體教育夥伴共同打造更美好的教育未來。

張廖萬堅和彭富源還走進「夢N」班級觀課，教師們精心設計TPACK 課程，在科技工具、學科內容與教學策略的結合下，培養學生高層次的思考力與表達力。張廖萬堅表示，願意投入創新課程設計的教師，為教學現場注入源源不絕的活力，期盼帶動更多教師加入專業社群，透過共備、觀課與回饋，持續精進專業，給孩子更多元豐富的學習機會。

教師節今年改國假，800位教師卻主動選擇「不放假」，今日參與夢N素養工作坊桃園場，展現對教育的高度熱情。（教育部提供）

教育部政次張廖萬堅（右二）入班觀課，了解夢N老師上課教材及方式。（教育部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法