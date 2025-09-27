員工被沖到馬太鞍溪下游罹難 農場老闆慟訴：不要為了鬥爭耽誤搜索

農場雇主不滿政治人物鬥爭，地方政府卻未依SOP進行撤離。（記者劉人瑋攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創下游光復鄉，農場的蔡姓員工「老蔡」終於找到了，地點卻是在農場20公里外的溪床邊。兒女跪地在靈堂內哭泣，起身之後，雙膝也沾滿和父親身上同樣的馬太鞍溪沙。

農場主范姜先生說，經過多日搜尋、網路上拜託大家搜尋未果，今早燒香、燒紙錢10分鐘後，警察就來電說，「找到了！」

請繼續往下閱讀...

農場主范姜先生說，事發前沒聽到撤離，「在那之前已經撤離多次卻沒事，根本就是『狼來了』翻版，誰能相信這種警報？」到了真的有問題卻沒通知，「就是要強制撤離啦！」

事發當時，范姜先生去電問老蔡是否要撤離？老蔡說，「沒關係啦！颱風往菲律賓去了」於是住在農場。他原本不以為意，聽到洪水消息，趕緊再打電話給老蔡，就得不到回應了。

范姜先生說，老蔡是一位非常任勞任怨的員工，目前才到職1年，十分認真，剛到職2個月要發年終時，一樣多發一個月薪水，他真的是很好、很開朗的人。

范姜先生忍不住痛罵，中央跟地方要鬥，不要影響百姓和搜救，自己親眼看到老蔡案例，許多都是民間救援人員幫忙，一堆政治人物罵中央政府，但「地方政府真的有照SOP走嗎」？根本沒有！到現在縣長沒來看過，鄉長也只是來強調自己「有撤離」，就和家屬爭辯後不滿離去。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法