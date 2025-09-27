為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2025大阪世博閉幕倒數！台灣館超夯「排隊3小時才能入場」

    2025/09/27 16:06 記者吳亮儀／日本大阪報導
    大阪世博台灣館以科技為主題。（記者吳亮儀攝）

    大阪世博台灣館以科技為主題。（記者吳亮儀攝）

    2025大阪世博即將在10月13日閉幕，越來越多遊客參訪、每天會場人山人海。我國設置的「台灣館」非常受歡迎，平日上午10時不到，館外就擠滿排隊人潮，要進入館內至少得排隊3小時以上。

    大阪世博台灣館以「TECH WORLD」為名稱，主軸以科技為主。由於台灣館是世博內極少數會發送紀念品的場館，引發日本遊客極大興趣，瞬間變成熱門場館之一，還有日本遊客瘋狂進場117次，只為蒐集8款台灣限定禮品。

    我國從1971年退出聯合國後，至今僅參加過兩次世博會，包含今年的大阪世博會。「TECH WORLD」台灣館館長邱揮立則是台灣唯一兩度參加世博的館長。他接受媒體聯訪時表示，目前台灣館與活動區已累積80萬到90萬人次參觀，而館內容量約4500到5000人，每月參觀人數持續成長，閉幕前參觀人次突破一百萬目標絕無懸念。

    記者現場觀察，平日上午9時多，台灣館外的排隊人龍超長，其知名建築、金氏世界紀錄最大的木建築「大屋根（Grand Ring）」下滿滿是人潮，等著進入台灣館。

    邱揮立笑說，根據每天10點前排隊人潮和日本「X」平台社群統計，最受討論的世博話題依序是木建築「大屋根」、日本館、關西地區聯合館、法國館，以及台灣館，能擠進前5名相當不容易。

    大阪世博快閉幕，每天入場遊客越來越多。圖中為鋼彈館。（記者吳亮儀攝）

    大阪世博快閉幕，每天入場遊客越來越多。圖中為鋼彈館。（記者吳亮儀攝）

    大阪世博著名木造建物「大屋根」，下方滿滿排隊人龍等著進入台灣館參觀。（記者吳亮儀攝）

    大阪世博著名木造建物「大屋根」，下方滿滿排隊人龍等著進入台灣館參觀。（記者吳亮儀攝）

    大阪世博台灣館館長邱揮立。（記者吳亮儀攝）

    大阪世博台灣館館長邱揮立。（記者吳亮儀攝）

    台灣館以科技為主題。（記者吳亮儀攝）

    台灣館以科技為主題。（記者吳亮儀攝）

    台灣館以科技為主題，館內放置許多晶片。（記者吳亮儀攝）

    台灣館以科技為主題，館內放置許多晶片。（記者吳亮儀攝）

    台灣館以科技為主題。（記者吳亮儀攝）

    台灣館以科技為主題。（記者吳亮儀攝）

