    首頁 > 生活

    長榮載運危險物品貨船澎湖近海航行 漁民議論紛紛

    2025/09/27 16:15 記者劉禹慶／澎湖報導
    民眾在赤崁岸邊看到龐然大物沿岸際線航行。（張高德提供）

    民眾在赤崁岸邊看到龐然大物沿岸際線航行。（張高德提供）

    澎湖白沙東北方海域，昨（26）日出現長榮（EVER MAGIC）的貨船MMSI編號，由於該船號為長榮所屬專門載運D類危險品代號的貨輪，竟貼近澎湖岸際線航行，今（27）日停泊在東吉嶼南部海域，船上危險物品種類及航線不明，引發當地漁民一片驚慌。

    昨日下午白沙赤崁海域赫然出現一艘龐然大船，由於雷達掃描顯示為載運危險物資的長榮貨船，澎湖岸巡隊獲報後立即派員在該海域瞭望巡查，確認海面該經緯度並無這艘長榮所屬的危險貨輪，一度以為是其他船隻假冒。

    然而根據目擊民眾表示，該處海域確實有一龐然大物，應該並非漁船，今天清晨8時船隻已南行，停泊在東吉嶼南邊60米深海域，第七岸巡隊再請吉貝安檢所人員查看，確實有長榮海運的貨輪停在那裡，只是可能後來在海上航行，未見其動態，才誤傳沒有發現。

    另第十三巡防區也有派海巡艇去確認，並與基隆海岸電台聯繫，證實電台有通報十三巡防區，表示該船在該處等待30日往高雄港駛入運貨，但船上究竟載運何種危險物資無法獲得相關單位證實，只是貨輪貼近澎湖岸際線往高雄港航行路線並不常見，才會引發外界疑慮及恐慌。

    長榮貨輪載運危險物品，航行軌道圖曝光。（民眾提供）

    長榮貨輪載運危險物品，航行軌道圖曝光。（民眾提供）

