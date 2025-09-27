為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    傳陳建仁獲提名院長候選人 中研院回應了

    2025/09/27 17:47 記者吳柏軒／台北報導
    前副總統、中研院士陳建仁傳被提名為下一任第13屆中研院長候選人。（資料照）

    前副總統、中研院士陳建仁傳被提名為下一任第13屆中研院長候選人。（資料照）

    首次上稿 15:04
    更新時間 17:47（增補院長遴選委員會回應）

    中央研究院院長廖俊智任期將於2026年6月20日屆滿，院方依規定展開下一任院長遴選程序，今年6月12日組院長遴選委員會，7月到9月底前公開徵求人選，今（27日）傳出前副總統、中研院士陳建仁被提名。但因院長遴選採名單不公開機制，最後提出3人再由總統遴選任命，按時程預計12月13日提出推薦名單由總統公布最後院長人選。

    該院長遴選委員會表示，公開徵求期間委員會確有收到提名人選，但提名名單需保密，無法對外公開；且委員會尚未開會討論。

    中研院副院長彭信坤表示，院長遴選由獨立的委員會運作，採15名遴選委員，召集人為前院長李遠哲，為求利益迴避，中研院行政主管不能參加，而提名院長名單全採保密機制，不對外公開，遴選委員會預計11月開會，12月提交給評議會，最後由總統公布院長人選。

    有媒體獨家報導，前副總統陳建仁被提名為中研院長，對此，陳建仁截稿前尚無回應；中研院則重申，第13任院長遴選已依法組成院長遴選委員會，委員會獨立運作並處理一切事務。

    陳建仁曾任台灣大學教授、行政院國家科學委員會主委、行政院衛生署署長，並因成功抗SARS 疫情而聞名，1998年當選中研院士，2011年任中研院副院長。後請辭中研院主管職參選，任前總統蔡英文的副手與行政院院長。其專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生、預防醫學等。

    中研院第13屆院長遴選從6月12日起組成院長遴選委員會，召集人為前院長李遠哲，其中陳建仁則擔任生命科學組評議員，7月1日到9月30日公開徵求院長人選，10月到11月將召開遴選委員會會議，預計12月13日由遴選委員會向評議會提出候選人排序推薦名單，共計3名，再交由總統遴選並公布最終院長結果。

