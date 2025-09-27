為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮光復3校拚30日恢復上課 光復商工線上授課

    2025/09/27 15:12 中央社
    花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，光復地區災情慘重。光復商工淤積嚴重，校方評估下週無法清理完畢，將採線上授課。（截自光復國中臉書）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，光復地區災情慘重。光復商工淤積嚴重，校方評估下週無法清理完畢，將採線上授課；光復國中、太巴塱國小及大進國小目標30日恢復上課。

    花蓮縣政府教育處長翁書敏今天告訴中央社記者，經清查，光復鄉國中、小學生皆平安，另有多所學校受損，包括太巴塱國小操場淹水，造成跑道紅土流失及周邊圍籬受損，教室未受影響。

    她說，光復國中則是一樓水泥地、足球場、棒球場、行政辦公室、專科教室、中央廚房等處遭淤泥影響，預估淤積超過50公分，目前國軍調動重機具挖除清理。

    翁書敏表示，光復國中的中央廚房受損，已協調廠商，若恢復上課，可正常供餐。因超過8成學生都是受災戶，恢復上學後，校方將準備課本、文具等學習用具。

    另外，大進國小沒有災情，但暫作為收容處所使用。翁書敏說，社會處、民政處會持續評估，若仍有收容及安置需要且無其他替代場地，已與光復鄉相關學校溝通，將安置與上課動線區隔。

    國立光復高級商工職業學校同樣受創嚴重，校方說明，學校占地6.2公頃遭淹，泥漿遍布。教育部協調國軍進校清理，動員80人次協助清理，另有鏟土機進駐清運，教室外淤泥及室內空間仍待清理。

    校方評估，因清理進度有限，再加上泥漿逐漸硬化，增加難度，應無法在下週清理完畢。

    校方說，若下週恢復上課，會採用線上授課方式，目前掌握僅1名學生沒有設備，會盡力協助將學校既有設備提供學生使用，至於學生何時能到校上課，尚待評估。

