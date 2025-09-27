為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中新光三越復業、大遠百週年慶！警嚴防塞車「歷史重演」 他苦吞第一張罰單

    2025/09/27 15:05 記者許國楨／台中報導
    圖中貨車違停在市政北七路紅線，馬上被警方「當場開單」。（民眾提供）

    圖中貨車違停在市政北七路紅線，馬上被警方「當場開單」。（民眾提供）

    台中七期百貨商圈今（27）日迎來連假第一天，正好碰上新光三越復業重新開幕與大遠百週年慶，人潮與車潮齊湧而至，偏偏就在中午，一輛貨車違停在市政北七路紅線，馬上被警方「當場開單」，成為今天雙百貨對決、最需嚴守路段的第一張罰單。

    警方表示，因新光三越與大遠百的停車場出入口都設在市政北七路，每逢假日或週年慶，最怕的就是館內停車場爆滿，車輛一路回堵到惠中路、甚至台灣大道，引爆民怨與塞車危機，為避免「歷史重演」，昨就下達嚴格「禁排令」，要求車輛不得在市政北七路、惠中路排隊候位，今天更一早就布署警力加強巡查。

    交通局則在市政北七路與惠中路口架設大型看板，醒目標示「停車場已滿，禁止暫停車道排隊」，若駕駛心存僥倖，硬要卡在車道上等候，不僅擋住主幹道，更可能釀成危險，警方強調「一定依法告發、絕不寬貸」。

    至於最受矚目的「斷流管制」也已備戰，若市政北七路車流回堵至惠中路或台灣大道，警方將立即禁止惠中路車輛左、右轉進入市政北七路，改採直行分流，確保主幹道暢通，並搭配快速告發工具同步進行，隨著今天中午第一張紅單的出現，已替這場「商圈大戰」拉開序幕，警方強調會持續嚴防，確保塞車夢魘不再重演。

