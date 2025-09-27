為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    空拍盛況曝！白沙屯媽祖「三神贊境」 南投市萬人空巷

    2025/09/27 14:51 記者劉濱銓／南投報導
    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，自南崗工業區起駕後，沿路聚集大批信眾隨行參拜，萬人空巷場面相當壯觀。（南投市公所提供）

    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，自南崗工業區起駕後，沿路聚集大批信眾隨行參拜，萬人空巷場面相當壯觀。（南投市公所提供）

    南投市今起一連2天展開白沙屯拱天宮媽祖，以及南投名間鄉松柏嶺受天宮玄天上帝、松柏嶺崇受宮九天玄女的「三神贊境」遶境活動，上午鑾轎從南崗工業區起駕後，吸引信眾一路隨行參拜，排隊「鑽轎腳」，萬人空巷盛況，透過空拍更是壯觀，足見白沙屯媽祖「粉紅超跑」魅力無法擋。

    白沙屯媽祖、玄天上帝，以及九天玄女的神轎，今上午陸續起駕後，就在南投市的南崗工業區遶行，所到之處吸引區內各公司、工廠、宮廟設香案迎接，祈願駐駕賜福，沿路也有許多信眾排隊「鑽轎腳」，希望媽祖能庇佑平安健康，也讓工業區的道路擠滿信眾，場面相當壯觀。

    南投市長張嘉哲表示，此次由南投市藍田書院邀請白沙屯拱天宮媽祖，以及松柏嶺受天宮玄天上帝、松柏嶺崇受宮九天玄女，一起在南投市展開「三神贊境」，不僅是為南投開墾300年慶祝，也讓南投信眾可以親近白沙屯媽祖的神威，今、明2天的遶境行程，每天約20多公里、停留約15個點，他與妻子也會全程參與，祈願賜福南投。

    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，自南崗工業區起駕後，沿路聚集大批信眾隨行參拜，萬人空巷場面相當壯觀。（南投市公所提供）

    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，自南崗工業區起駕後，沿路聚集大批信眾隨行參拜，萬人空巷場面相當壯觀。（南投市公所提供）

    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，自南崗工業區起駕後，沿路聚集大批信眾隨行參拜、「鑽轎腳」，場面相當熱鬧。（取自YouTube白沙屯拱天宮）

    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，自南崗工業區起駕後，沿路聚集大批信眾隨行參拜、「鑽轎腳」，場面相當熱鬧。（取自YouTube白沙屯拱天宮）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播