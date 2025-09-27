空拍盛況曝！白沙屯媽祖「三神贊境」 南投市萬人空巷

白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，自南崗工業區起駕後，沿路聚集大批信眾隨行參拜，萬人空巷場面相當壯觀。（南投市公所提供）

南投市今起一連2天展開白沙屯拱天宮媽祖，以及南投名間鄉松柏嶺受天宮玄天上帝、松柏嶺崇受宮九天玄女的「三神贊境」遶境活動，上午鑾轎從南崗工業區起駕後，吸引信眾一路隨行參拜，排隊「鑽轎腳」，萬人空巷盛況，透過空拍更是壯觀，足見白沙屯媽祖「粉紅超跑」魅力無法擋。

白沙屯媽祖、玄天上帝，以及九天玄女的神轎，今上午陸續起駕後，就在南投市的南崗工業區遶行，所到之處吸引區內各公司、工廠、宮廟設香案迎接，祈願駐駕賜福，沿路也有許多信眾排隊「鑽轎腳」，希望媽祖能庇佑平安健康，也讓工業區的道路擠滿信眾，場面相當壯觀。

南投市長張嘉哲表示，此次由南投市藍田書院邀請白沙屯拱天宮媽祖，以及松柏嶺受天宮玄天上帝、松柏嶺崇受宮九天玄女，一起在南投市展開「三神贊境」，不僅是為南投開墾300年慶祝，也讓南投信眾可以親近白沙屯媽祖的神威，今、明2天的遶境行程，每天約20多公里、停留約15個點，他與妻子也會全程參與，祈願賜福南投。

白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，自南崗工業區起駕後，沿路聚集大批信眾隨行參拜、「鑽轎腳」，場面相當熱鬧。（取自YouTube白沙屯拱天宮）

