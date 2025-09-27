為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    狂搧女童巴掌還對其他幼童有不當行為 竹南教保員被罰18萬、3年不准入教保機構工作

    2025/09/27 15:08 記者彭健禮／苗栗報導
    甘姓教保員因掌摑女童及對其他幼童有不當行為，被縣府裁罰18萬元、3年不准入教保相關機構工作。（記者彭健禮翻攝）

    甘姓教保員因掌摑女童及對其他幼童有不當行為，被縣府裁罰18萬元、3年不准入教保相關機構工作。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗縣竹南鎮一家私立幼兒園，今年7月發生甘姓教保員連續掌摑4歲女童的不當管教事件，引發社會關注；縣長鍾東錦也要求嚴查速辦。縣府調查，甘姓教保員還另對其他幼童有不當行為，裁罰18萬元、3年不准入教保相關機構工作；幼兒園負責人也連帶被裁罰4萬元。

    掌摑事件發生於7月10日，依事發當時監視器影像，甘姓教保員坐在椅子上，將女童叫到面前質問，接著連續出手掌摑女童，女童數度站不穩往後退，教保員還將女童拉回掌摑及打身體。

    縣府於7月15日接獲檢舉派員進園調查，保存監視器影像等相關證據。經查該甘姓教保員已由園方解聘，仍依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」組成調查小組進行後續調查。鍾東錦也深表痛心遺憾，於縣務會議中要求儘速查明、究責、重罰；幼兒園也公開聲明致歉。

    調查小組依據園方保存為期2週的監視器影像發現，甘姓教保員另有3、4次對其他幼童出現拍打等不當行為，雖情節不若掌摑女童般嚴重，但併入綜合考量，依違反《教保服務人員條例》第33條第1項規定，裁罰18萬元、3年不准入教保相關機構任職；幼兒園負責人也連帶被裁罰4萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播