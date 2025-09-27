狂搧女童巴掌還對其他幼童有不當行為 竹南教保員被罰18萬、3年不准入教保機構工作

甘姓教保員因掌摑女童及對其他幼童有不當行為，被縣府裁罰18萬元、3年不准入教保相關機構工作。（記者彭健禮翻攝）

苗栗縣竹南鎮一家私立幼兒園，今年7月發生甘姓教保員連續掌摑4歲女童的不當管教事件，引發社會關注；縣長鍾東錦也要求嚴查速辦。縣府調查，甘姓教保員還另對其他幼童有不當行為，裁罰18萬元、3年不准入教保相關機構工作；幼兒園負責人也連帶被裁罰4萬元。

掌摑事件發生於7月10日，依事發當時監視器影像，甘姓教保員坐在椅子上，將女童叫到面前質問，接著連續出手掌摑女童，女童數度站不穩往後退，教保員還將女童拉回掌摑及打身體。

請繼續往下閱讀...

縣府於7月15日接獲檢舉派員進園調查，保存監視器影像等相關證據。經查該甘姓教保員已由園方解聘，仍依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」組成調查小組進行後續調查。鍾東錦也深表痛心遺憾，於縣務會議中要求儘速查明、究責、重罰；幼兒園也公開聲明致歉。

調查小組依據園方保存為期2週的監視器影像發現，甘姓教保員另有3、4次對其他幼童出現拍打等不當行為，雖情節不若掌摑女童般嚴重，但併入綜合考量，依違反《教保服務人員條例》第33條第1項規定，裁罰18萬元、3年不准入教保相關機構任職；幼兒園負責人也連帶被裁罰4萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法