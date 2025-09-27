為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    帝王條款？ 女子斑馬線上快閃舞一段 駕駛傻眼「有病喔」！

    2025/09/27 14:56 記者許麗娟／高雄報導
    戴著鴨舌帽女子過馬路時，突然停在斑馬線中央跳起舞來，近20秒才離開，讓停讓行人的駕駛傻眼。（threads@oxoxsan提供）

    戴著鴨舌帽女子過馬路時，突然停在斑馬線中央跳起舞來，近20秒才離開，讓停讓行人的駕駛傻眼。（threads@oxoxsan提供）

    有網友昨（26）日在社群平台貼出1則影音，只見開車駕駛於路口要左轉時停等1名女行人通過，卻見女行人突然停在斑馬線上晃頭手舞足蹈近20秒才離開，讓車上駕駛和副駕駛相當傻眼，直罵「有病喔！」。警方表示，行人已違規可開罰500元。

    事發在高雄市中華一路與大同路口，該名女行人在過馬路時，突然停在快車道前的斑馬線上跳舞，當時車上副駕駛要求駕駛改走機車道，不過駕駛憂心若往右切過去機車道，萬一女行人往前走危險，網友看完影片，直讚「駕駛是對的」，並對行人的行為留言「之前也有人在路上跳舞，後來被警察趕走了！」、「歹年冬，厚瘋人。 她不尷尬就是你尷尬。」、「在拍抖音嗎？最近好像很多？」、「旁邊就是醫院，剛逃出來的無誤...」、「玩大冒險輸了...」，但也有不少人歪樓說駕駛的聲音好像「柯P」。

    對此，新興分局自強所指出，女行人的行為已違反道路交通管理處罰條例78條1項4款「在道路嬉遊，足以阻礙交通」，可處500元罰鍰，將通知當事人到案說明釐清，並呼籲民眾切勿違規穿越馬路，以免造成自己或他人危害。

