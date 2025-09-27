老憨兒退休反而離開社會、人生暫停 9成家屬不知社福資源在哪

喜憨兒基金會舉辦「笑容永續 支持延續──老憨兒退休照顧行動論壇」，針對心智障礙者的退休議題進行深度對談。（喜憨兒基金會提供）

一般人正常工作數十年之後，多期盼退休享受人生，但對心智障礙者而言，退休反而是離開社會的開始，失去工作、失去朋友、失去目標，人生突然停下腳步，而對照顧者家屬而言，經調查更高達9成不知憨兒退休後的社福資源在哪裡，憂其又須回家照顧，長年高壓也無心力規劃，只盼延緩退休日，讓憨兒多工作一天是一天。

喜憨兒基金會今年邁入30週年，昨舉辦論壇，攜手學者共同商研老憨兒退休照護困境，並提出2025年最新調查，針對208名憨兒家屬問卷，高達90.9％的家屬不清楚憨兒退休後的福利政策、且僅19.7％曾與憨兒討論過退休，顯示多數家庭對憨兒的「下半生」能提前作的準備有限。

基金會更指出，研究顯示，心智障礙者因先天生理功能限制，常伴隨癲癇、腦性麻痺等疾病，相較一般人更早出現老化徵兆，平均在35歲以後就可能面臨身心退化。2025年調查進一步深度訪談並發現，多數照顧者在長年高壓下往往「走一步算一步」，沒有餘力為憨兒規劃退休後的生活，只盼能延後那天的到來，讓孩子多工作一天是一天。

憨兒小志（化名）的媽媽也分享，喜憨兒的身心病況較複雜，因此要找到滿足個人需求、品質又好的照護機構並不容易，以過來人的經驗呼籲家屬們應更早開始準備、研究。

根據觀察，中高齡的心智障礙工作者經常會出現弱視、肌肉骨骼退化的情形，台師大復健諮商研究所退休副教授邱滿艷也說明「職務再設計」，如在烘焙工場就業的老憨兒，隨年紀漸長而動作退化、易腰痠背痛，工場僅透過「增高攪拌機」這樣看似簡易的調整，即可幫助其減少彎腰及蹲姿，降低痠痛不適，提升工作流暢度，使其繼續工作保有成就感，邱滿艷強調：「職務再設計應被視為貫穿生涯的理念，善用資源便能讓心智障礙者在有限條件中創造無限可能，幫助更多人走向圓滿人生。」

逢甲大學社會創新學院院長汪浩也提出「共生社區」新解方，強調應打造讓憨兒在熟悉社區中持續生活、與社會互動的環境，如透過社區活動中心或工作坊，讓退休老憨兒定期參加活動及志工等，透過簡單的任務與訓練維持生活自理與社交能力，避免與社會脫節，也減輕家庭照顧壓力。國外研究已證實社區型照顧有利身心障礙者的生活與健康改善。

喜憨兒基金會今年聚焦「職場第二曲線」與「笑容永續基地」2大關鍵願景，盼為憨兒的人生下半場提供穩定且多元的支持系統。（喜憨兒基金會提供）

