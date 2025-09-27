善款不會給花蓮縣府！賑災基金會：身分認證後直接撥款給災民

光復鄉災情慘重，各界善款湧入，如何運用，也成為討論議題。（記者羅沛德攝）

花蓮縣馬太鞍堰塞湖潰堤事件導致嚴重災害，衛福部管轄的賑災基金會啟動募款，2天就募得2.1億元。由於花蓮縣政府對各界善款使用方式遭質疑被濫用，賑災基金會表示，不會再把善款轉給花蓮縣政府，只要完成災民的身分認證，就會直接撥款。

財團法人賑災基金會在9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，統計至昨天（26日）下午16時共募得款項逾2億元，總筆數超過7.3萬筆。賑災基金會說明，募得款項將依勸募計畫全數用於花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區災民的災害救助、緊急醫療、復原重建。

在去年0403花蓮大地震之前，天災的善款勸募由主管機關衛生福利部主責，以2018年的花蓮0206大地震為例，衛福部把募得的4億多元善款交由花蓮縣政府處置，但花蓮縣政府使用的狀況和帳目不清，許多民眾對花蓮縣政府不信任，也對衛福部未盡督導之責存疑。

賑災基金會督導陳宗良表示，以這次馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款為例，會訂出各種不同的項目補助，僅要求花蓮縣地方政府核實災民的名冊，讓基金會能夠認定災民身分，身分確認後直接匯款給災民。至於已死亡的災民，基金會將把現金提出來交給家屬。

陳宗良表示，其它廣泛性的協助如生活支持、醫療補助或是災民有住院需求，基金會都會訂出配套措施，例如重傷就是一個人5萬元的醫療補助，這會透過地方政府或是衛福部社工系統，去做身分認定，並搭配帳戶認定後第一時間撥給災民。

陳宗良也舉例，去年0403花蓮地震後，基金會也用善款給予生活支持，有些災民的房屋被貼上紅單、黃單，不能繼續住了，只要身分確認沒問題、屬於受災災戶，基金會會用善款給與一次性給半個月支持。

但陳宗良強調，身分認證是和地方政府合作，仍需地方政府協助，每年底也都要做資訊揭露。

