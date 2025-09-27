風災重創花蓮 鳳梨王子楊宇帆分享經驗：災後重建是持久戰

「鳳梨王子」楊宇帆今表示，身為一名在八八風災1個月後才前往災區的鄉民，分享4點心得予以外界參考，PO文曝光後引發不少網友討論。圖為花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災。（資料照）

馬太鞍溪堰塞湖於23日潰流，造成光復鄉嚴重災情，許多民眾紛紛自發前往災區擔任志工協助。不過，「鳳梨王子」楊宇帆今表示，身為一名在八八風災1個月後才前往災區的鄉民，分享4點心得予以外界參考，PO文曝光後引發不少網友討論。

「鳳梨王子」楊宇帆今日於臉書發文表示，「其實，你不一定要急著現在去花蓮，身為一個八八風災一個月後，才前進災區的鄉民，分享幾點經驗。」

首先，台灣人愛一窩蜂，但跟中年的我一樣不持久。台灣人很有愛心，但也容易淪為濫情，一窩蜂的人力擠進災區，沒法做很完善的人力分配，當年我一個月後才去災區，媒體其實都已經退燒，但我到了比較邊緣的區域，家裏都還是很多泥沙，資源過度集中。

他認為，「不見得要現在去人擠人，相信我，1個月後再去，依舊有幹不完的活，到時候，會知道哪邊更需要人力。」

再者，「細清是最最最煩的」，就跟搬家一樣，最後的收尾最惱人，總有一種怎樣都收拾不完的錯覺。災後初期，很多東西可以靠器具，或是人力碾壓的方式處理，加上政府資源挹注，但最後的收尾，媒體不再關注，民眾熱血也告一段落，只剩下當地人收拾殘局，那時候再去參與，也不遲。

第三點建議「身體練好再去吧」，有熱情很好，但也請先衡量自己的身體條件。身體狀態不是很好的，聽我的啦，就不要去了，我不會害你啦，去了可能只會變成負擔，那個不是去做家事耶，要在那邊曬太陽，密不通風的室內空間挖土；「跟你打賭啦，平常沒運動習慣的，很容易腰就閃到」。

第4點為「不要亂吃檳榔」，他之前去救災，部落老人家為了感謝，就請我吃檳榔，說可以提神，當時入境隨俗不疑有他，原住民長輩不會騙人，結果吃完就心悸頭暈，直接戰力外，無奈地說「救人的反而蹲在路邊被救」。

許多網友看到貼文後紛紛留言，其中一名網友提到，「我用另一個方向看，恰逢連假所以願意付出的人就過去一趟，不論早去晚去都是願意為台灣人民付出心力的人」，楊宇帆也回覆說「願意貢獻都很好啦～～～災後重建是持久戰」。

還有其他網友留言，有人說「88風災去清理，敬佩！」、「你分析的很有道理，有心要幫忙的話不用急在一時」、「持續才是最重要的」，「說對了，檳榔不要亂吃，身體會有不適應頭暈」。

