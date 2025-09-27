為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    光復洪災罹難者火化費全免 花蓮縣府設專線協助後事

    2025/09/27 14:33 記者游太郎／花蓮報導
    花蓮縣政府宣布，光復重災罹難者火化免數費用，並指派專人協助後事處理事宜。（縣府提供）

    花蓮縣政府宣布，光復重災罹難者火化免數費用，並指派專人協助後事處理事宜。（縣府提供）

    強颱樺加沙豪雨導致馬太鞍溪堰塞湖潰流，造成光復鄉嚴重洪患，15位民眾不幸罹難。花蓮縣政府除全體動員投入災後應變工作外，縣府今天宣布，罹難者於全縣火化場火化均免收費用，並有專人專線協助處理後事。

    縣府民政處指出，罹難者後事將以家屬需求為優先，並與各鄉鎮公所通力合作，確保殯葬服務周全順暢。針對光復鄉樺加沙颱風罹難者遺體，公所配合縣府「花蓮縣殯葬管理自治條例」規定，於本縣四處火化場，包括花蓮縣吉安鄉慈雲山公墓火化場、鳳林鎮第一公墓火化場、瑞穗鄉立火化場及玉里鎮松浦火化場，均免收火化費用。

    民政處表示，為協助家屬掌握相關資訊，除在瑞穗鄉生命紀念園區臨時指揮所每日駐有民政處工作人員外，縣府特別成立「大體停放查詢專線」，由縣府專責人員即時回應，協助家屬查詢罹難者資訊及後續殯葬事宜，確保訊息正確透明，查詢專線：0933543303（服務時間：每日8:00-18:00）

