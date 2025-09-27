柴山英雄「生哥」9/28告別式 陳其邁將頒褒揚令稱「柴山最美風景」

「柴山志工奉茶隊」從一開始的數十人至今已經超過500名志工，默默的為這座柴山奉獻一份心力。（資料照，蔡侑霖提供）

有「柴山活菩薩」、「柴山英雄」美名，30年如一日揹水上柴山的高雄傳奇人物「生哥」洪木生9月13日辭世、享壽70歲，9月28日上午8點半在高雄市立殯儀館舉行告別式；高市議長康裕成已向民政局推薦生哥為傑出市民，市長陳其邁將出席告別式並頒發褒揚令，形容生哥是「柴山最美風景」。

褒揚令指出，生哥為柴山志工奉茶隊創始人，有「柴山活菩薩」、「柴山英雄」美名，30年如一日揹水上柴山，除使休憩區奉茶站有源源不絕的水源補給外，更傾聽山友心聲、指導迷津。

請繼續往下閱讀...

許多人感念於生哥義舉，陸續加入「柴山志工奉茶隊」，除揹水及奉茶，更幫忙維護山林環境；生哥樂觀燦爛的笑容及堅毅不拔的身影，是柴山最美的一道風景，其無私奉獻、不求回報精神，堪為典範，特予褒揚，用彰遺徽。

綁著頭巾、穿著短褲，身後揹著40公升的水或48公斤瓦斯桶上山，柴山揹水傳奇人物「生哥」洪木生，一生無私奉獻、不求回報，在山友眼中就像「山友盟主」、「活菩薩」助人為樂，聽到生哥逝世消息，山友界相當難過不捨，紛紛透過各種管道悼念這位柴山英雄。

在生哥與奉茶志工們努力下，目前柴山奉茶站有雅座站、盤榕站與七蔓站，被奉茶隊稱為「大三元」，而這3座休憩區所提供的水也有些許不同，雅座站提供RO水與麥茶，盤榕站提供RO水、麥茶、青草茶（夏天）、洛神花茶（夏天）以及薑茶（冬天），七蔓站提供RO水與麥茶，盤榕站是目前用水量最多的一站。

山友口中的洪木生是個喜愛與人聊天、分享總是笑臉迎人，無論是認識或不認識都會跟你打招呼，山上遇到心情不好民眾，也會去傾聽並開導教化人心，一生不強求任何東西與利益，在山友口中是個無私奉獻熱於助人的好長輩。

洪木生揹水上山30年來如一日，從未喊過累過，為了就是給山上的民眾休息止渴、泡茶聊天。（蔡侑霖提供）

高市議長康裕成建議公開褒揚「生哥」。（讀者提供）

