徐榛蔚去哪了？災後5天花蓮縣府首開記者會縣長卻神隱

花蓮縣府在災後5天首次公開記者會，但縣長徐榛蔚沒有出席，被質疑縣長去哪了。（記者花孟璟攝）

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災第5天，花蓮縣政府今首度宣布早上10點半開記者會說明進度，但不僅時間卻一延再延，縣長徐榛蔚也沒出席，只有研考處長代表發言，被質疑「縣長去哪了」？現場有媒體質疑，中央自災後每天開記者會，縣府到第5天才首度召開，也沒跟中央協調共同舉辦，縣府則回答：「中央沒來邀請」。

馬太鞍洪災第5天，花蓮縣政府終於第一次宣布要公開說明，各家媒體來到設於花蓮糖廠的花蓮縣府前進指揮所，不過說好的10點半卻從延到11點、11點半才召開，一度傳出原因是「縣長徐榛蔚也因縣道193塞車，被堵在半路」，但記者會開始後卻仍不見徐榛蔚，令現場媒體傻眼。

請繼續往下閱讀...

現場媒體質疑｢中央地方不能一起開記者會」，為何中央10點開、縣府非得10點半開，「依照台南經驗，人家中央開記者會都在台南市政府」，為何花蓮縣府和中央無法同步召開？此外，記者會延後1小時，徐榛蔚到底去哪了？縣府則答「縣長前往災區勘災了」、「中央沒有來邀請縣府」，反被質疑，中央都開5天記者會了，縣府都沒有跟中央協調？縣府則強調「與中央每天都有交換救災訊息」。

本報記者提問，縣長的角色應該是扮演坐鎮指揮中心，負責統籌調度的角色，並且統一對外說明救災進度，為何縣長連記者會都不參加、不受訪，而是跑災區勘災、作秀？對此縣府強調，縣長每天勘災之外，每天下午1點、晚上7點都會召開防災匯報，縣長都知情也會指示指揮。

至於記者會一再延後，縣府則推說「193塞車很嚴重、為了讓更多媒體親自到場，因此決定延後」，並強調目前縣道193採單行道（鳳林南下到光復），北上請走台11甲光豐公路、台11線，明天記者會將會如期召開。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法