號稱全台首座公有肉品冷鏈工廠 斥資1.3億卻5度流標「沒人要租」

彰化肉品市場冷鏈工廠原本設計是要打造完整的肉品冷鏈流程，確保肉品新鮮安全，沒想到開幕後遲遲無法正式運作，引發質疑。（縣府提供）

彰化縣肉品市場的冷鏈加工廠，斥資1.3億興建，去年（2024）11月才在中央、地方共同見證下風光開幕，號稱全台首座公有肉品市場附設冷鏈工廠，還誇口春節後就能上線運作。沒想到快一年過去了，廠區卻5度流標，依舊「靜悄悄」，引發「關蚊子」的詬病。

縣議員陳玉姬、詹木根、劉淑芳等人於這次議會臨時會提議，抨擊工程看起來都完成，去年底也開幕了，當初農業部官員也說，今後冷鏈工廠就是要讓肉品市場屠宰的豬肉馬上來此冷鏈加工，確保衛生安全。肉品市場當時也表明今年春節後就能開工使用，如今，都年底了，究竟是哪個環節出問題，導致冷鏈工廠「空轉」沒營業，有浪費公帑之虞。

對此，縣府農業處表示，冷鏈工廠規劃設備與場地出租給民間業者使用，但過程不順利，縣府已積極輔導肉品市場加快招租流程，希望儘快完成招租。

肉品市場總經理陳國興反駁指出，還有內部設備須補強，像是排風設備、鍋爐、配電系統等硬體，當初工程經費無法一次到位，今年自編預算陸續施作，開幕後真的是設備不足須持續增設，沒有「關蚊子」！

招租為何不順？陳國興解釋，之前蓋廠時，毛豬價格還在每公斤80多元，但今年豬價一路飆破100元甚至110元，業者算一算利潤不多，自然興趣缺缺。肉品市場已經辦過5次招租，全都流標。

陳國興表示，連假後就會召開董事會討論調整租金等費用，希望10月重新上網招標。規劃一樓出租給業者做冷鏈加工，二樓則由肉品市場自營肉鬆、貢丸等食品加工，今天（27日）已經把舊加工廠的機器搬到新廠，等租金調整到位，招標順利完成，就能正式營運。

冷鏈加工廠總經費約1億3048萬元，歷時2年蓋成2層樓、670坪大空間，還順便整修旁邊120坪的廠房，做成預冷室、分切室和加工室，原本設計打造完整的肉品冷鏈流程，確保肉品新鮮安全，沒想到開幕後遲遲無法營業，不免讓人搖頭。

去年底風光開幕的彰化肉品市場附設冷鏈工廠，開幕至今快1年了，招標出租卻很不順利。（縣府提供）

