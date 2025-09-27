450公尺通學廊道連結校內交安廣場 宜蘭凱旋國小師生更安心

宜蘭凱旋國小經內政部國土署補助2千萬元，完成450公尺通學廊道，讓師生上下學更安全。（凱旋國小提供）

宜蘭縣凱旋國小位在縣政特區，緊鄰住宅及道路，因路幅狹小違停多，加上未設行人專用道，學生被迫僅能走在路上，人車爭道險象環生，經內政部國土署補助2千萬元，完成450公尺通學廊道，還連結校內一座交通安全教育廣場，讓師生上下學更安全。

宜蘭凱旋國小過去對外交通複雜，校內車輛、人行動線也不佳，校長陳銘俊著手積極對外爭取經費改善，在縣府、立委等單位協助下，獲得國土署補助，隨即投入興建由凱旋路煙波飯店前，經縣政3街銜接建蘭南路路口，並連結至校內的通學廊道。

陳銘俊說，校園安全一直是我們最重視的課題，不僅需要改善校外通學廊道，也一併調整校內原教職員停車場，過去學生行經展藝館時，常與車輛動線交錯，為避免交通事故發生，在家長會長周威逸牽線下，研擬改善方案。

他說，歷經各界幫忙，終於開闢一條人車分流的校內外人行廊道，保障孩子的通學安全，總長度450公尺，從校外延伸至校內，並直接連結到交通安全教育廣場，不僅是幼兒園緊急避難場所，也透過彩繪將廣場搖身成為幼兒園交通安全教育場所。

廣場上繪製斑馬線、人行標誌，每天下課後吸引親師生互動，學童可以騎乘三輪車或滑步車，透過遊戲方式，學習安全穿越馬路「停看聽」的守則，讓家長備受肯定；宜蘭縣政府也辦理全縣首處行人優先區，車輛行經凱旋國小周邊道路時，車速不得超過20公里，並禁止按喇叭。

