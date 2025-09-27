「旗山蕉響樂」香甜登場，陳其邁大讚旗山香蕉世界第一

「旗山蕉響樂」今、明兩天在旗山體育場熱鬧登場，市長陳其邁大讚旗山香蕉世界第一。（高市府提供）

2025夏祭新鮮市系列活動「旗山蕉響樂」今、明兩天在高雄市旗山體育場登場，市長陳其邁親臨活動推廣在地優質農產，他說，過去旗山香蕉是高雄最重要的出口農產品，因此，高雄港有香蕉碼頭，而現在香蕉碼頭將進駐高科技產業，如NVIDIA、信驊科技等科技公司，但高雄城市在變化，不變的是旗山香蕉還是世界最好吃的香蕉。

陳其邁指出，接待外賓時，都會招待旗山香蕉，大樹鳳梨、美濃147米也是外交神器，都是最好的伴手禮首選，高雄生產全台灣最好的農產品，要與全世界所有的好朋友分享；年初的東京食品展，就把高雄香蕉、鳳梨、蜜棗等水果推到國際上，讓其他國家有機會享用到高雄優質農產。

2025夏祭新鮮市精彩壓軸活動「旗山蕉響樂」於27日、28日兩天在旗山體育場，活動規劃七大主題，小農市集、鮮果試吃、農創手作、趣味知識闖關、旗山農村文化參訪、親子遊樂園、香蕉生態教室等多元豐富內容，歡迎民眾前來體驗、品嚐在地農產。

