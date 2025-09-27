為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南北區成首個國際健康城市副會員 社區創新照護受肯定

    2025/09/27 13:34 記者洪瑞琴／台南報導
    社區推廣銀髮族多元活動，預防延緩失能。（南市衛生局提供）

    社區推廣銀髮族多元活動，預防延緩失能。（南市衛生局提供）

    台南市北區健康城市促進會通過嚴格審核，正式成為「西太平洋健康城市聯盟」（AFHC）副會員，為南市首個取得此國際榮譽的區域組織。該聯盟由世界衛生組織西太平洋區辦事處支持，推動健康城市理念與永續發展交流。

    北區健康城市促進會以區公所為核心，由潘寶淑區長擔任理事長，秉持「健康、友善、永續」理念，推動多項創新政策包括跨部門健康推動機制、整合醫療資源的健康照護體系、多功能長照據點與青銀共融服務，並導入智慧照護科技，推動遠距醫療與健康監測，迎接超高齡社會。

    社區方面，北區推動共餐據點、預防跌倒及延緩失能課程，並善用廟宇與慈善資源，協助弱勢戶，展現公私協力典範。透過健康社區選拔、公園改造及公民參與平台，居民凝聚力提升，健康理念融入日常生活。

    台南市長黃偉哲表示，北區努力改善居民健康、增強社區凝聚力，也展現城市韌性。此次通過國際聯盟審核，顯示台南在健康城市推動上已具國際競爭力，未來將持續支持北區，也鼓勵更多社區參與健康城市運動。

    特色公園營造幼童老人美好的生活環境。（南市衛生局提供）

    特色公園營造幼童老人美好的生活環境。（南市衛生局提供）

    北區公所結合長勝、力行、重興、仁愛里，推廣銀髮運動「愛相隨」（南市衛生局提供）

    北區公所結合長勝、力行、重興、仁愛里，推廣銀髮運動「愛相隨」（南市衛生局提供）

