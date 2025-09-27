曾列台灣瀕危的野生苞舌蘭 農改場育成「台南5號」攜手興大推廣

最新品種苞舌蘭「台南5號」，花朵為亮眼的黃色。（記者吳俊鋒攝）

曾被列為國內瀕危的野生苞舌蘭，在農業改良場的努力下，陸續育成新品種，首見的黃色大花「台南5號」，今天授權中興大學，雙方將攜手景觀營造、校園綠美化，以及居家栽培的應用與推廣。

台南5號為大型品種，盆植花莖超過75公分，整株姿態挺拔，早春就會盛開，是亮眼的黃色，綻放期可達3個月，極具觀賞價值。

請繼續往下閱讀...

台南區農改場長陳昱初表示，該品種除了有景觀效果佳、花色罕見等優勢之外，更具備抗病力強、維護成本低、栽培管理容易的特點，適合地區戶外庭院、公共空間與盆植使用，可為園藝產業注入新活力。

授權簽約儀式在興大新化林場學生實習館前舉行，技轉後，將由該校農業暨自然資源學院實驗林管理處進行銷售與推廣。

陳昱初與農改場雲林分場長陳俊仁，以及中興大學校長詹富智、農業暨自然資源學院實驗林管理處長吳志鴻、新化林場長羅南璋等人都出席簽約儀式，攜手推動景觀植物多樣化應用，氣氛熱烈。

陳昱初強調，台南5號的成功開發以及授權推廣，代表在花卉品種選育與技術轉移上的重大成果，透過學研機構具備的展示資源與教學場域，將加速新品種導入應用，帶動蘭藝栽培生活化、景觀化。

目前台南5號已於新化林場內完成種植與展示的規劃，預計未來將進行苗株販售、教育推廣，民眾除可親臨賞花外，也能選購栽種。

農改場自2003年開始進行苞舌蘭的保育，先後推出小花的台南1號、台南2號；2020年為台南3號、台南4號，台南5號則歷時12年開發，已取得植物品種權。

台南區農業改良場與中興大學進行最新品種的黃花苞舌蘭授權簽約儀式。（記者吳俊鋒攝）

