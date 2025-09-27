為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南市清潔臨時人員招考體能測驗登場 2258人拚公職夢

    2025/09/27 13:27 記者洪瑞琴／台南報導
    南市今年度清潔臨時人員招考，共有2258人報名。（南市環保局提供）

    南市今年度清潔臨時人員招考，共有2258人報名。（南市環保局提供）

    南市今年度清潔臨時人員招考體能測驗今（27）日登場，共有2258人報名。考場內設有布旗指引與規劃完善的測驗跑道，隨著主考官一聲鳴槍，應試者負重衝刺，展現最佳體能。

    這次報名踴躍，顯示民眾對穩定公部門工作的高度期待。測驗採分組進行，男性須負重15公斤米袋、女性則為8公斤，完成30公尺折返共60公尺競速。不少考生早在考前便組團在校園操場或社區公園加緊練習，今天比賽更顯拚勁。

    招考分兩階段舉行，第一試體能測驗（一般類組、駕駛類組）及資源回收測驗（特殊身分類組－身心障礙者）於9月27、28日在中信科技大學舉辦；駕駛類組路考則將於10月18、19日及25、26日進行。

    為維持秩序，現場設有報到驗證區、檢錄區與測驗跑道，並安排監考官、計時人員及醫療團隊全程待命。環保局也逐一說明規則與注意事項，展現公開透明與安全至上的態度。

    市長黃偉哲表示，清潔隊員雖工作辛苦，卻是守護市容與公共衛生的無名英雄。此次雖為臨時人員招考，但錄取後將依名次與職缺逐步分發，表現優異者更有機會轉任正式清潔隊員，享有完整福利與升遷空間。

    南市清潔臨時人員招考體能測驗今日登場，參加者拚勁往前衝。（南市環保局提供）

    南市清潔臨時人員招考體能測驗今日登場，參加者拚勁往前衝。（南市環保局提供）

