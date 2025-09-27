新北海派開跑 即起至11/30 推出漁港漁市促銷、抽獎活動

新北市萬里蟹、白帶魚、鯖魚、貢寮鮑等漁產正值產季，市府漁業及漁港事業管理處今（27）日舉辦「新北海派」系列活動起跑，由副市長劉和然揭開序幕，現場舉辦「海派市集」。（記者黃子暘攝）

新北市萬里蟹、白帶魚、鯖魚、貢寮鮑等漁產正值產季，市府漁業及漁港事業管理處今（27）日舉辦「新北海派」系列活動起跑，由副市長劉和然揭開序幕，現場舉辦「海派市集」，集結五區漁會等新北特色漁產攤位展售海鮮，並舉辦試吃活動。劉和然指出，市府於9月28日至11月30日推出漁港漁市促銷等活動，邀請民眾於活動期間前往新北市漁港享美景、吃美食。

劉和然說，10月10日起，「新北海派」啟動產地巡迴活動，10月10日至10月12日在石門區富基漁港，漁港消費滿額送加碼優惠券，每日限量100份萬里蟹試吃；10月13日至10月19日在瑞芳區深澳漁港周邊合作餐廳推出漁港特產精美菜餚，拍照上傳社群加碼抽獎；10月24日至10月26日於萬里區龜吼漁港消費滿額送優惠，拍照上傳社群再抽酒店雙人住宿券等禮物。

請繼續往下閱讀...

劉和然表示，11月1日至11月2日富基漁港發放每日限量 200 份白帶魚料理試吃；11月15日至11月16日於貢寮區澳底漁港舉辦試吃及漁產展售、消費滿千折百、抽紅燒白帶魚罐頭及福容大飯店雙人住宿券，現場還有手作活動；11月17日至23日在淡水區第二漁港周邊合作餐廳消費，拍照上傳社群加碼抽獎；11月29日至11月30日將於台北市希望廣場配合「貢寮鮑魚季」，舉辦展售、試吃、特賣好康活動。

漁業處補充，10月4日起至11月30日，每週末及國定假日上午8點至下午4點，假日活蟹市集於野柳漁港藍色候船亭登場，限量100份「活蟹福袋」10月4日及11月8日現場開賣，兩斤三點活蟹特價399元，當日還有漁村導覽與捕蟹船體驗；此外，漁業處也舉辦「漁味料理挑戰賽」，前三名可獲得限量好禮；另有5個魚港的付費套裝遊程，詳細資訊待後續公告，詳細資訊可洽萬里蟹官網、新北漁樂快爆粉專查詢。

新北市萬里蟹、白帶魚、鯖魚、貢寮鮑等漁產正值產季，市府漁業及漁港事業管理處今（27）日舉辦「新北海派」系列活動起跑，由副市長劉和然揭開序幕，現場舉辦「海派市集」。（記者黃子暘攝）

新北市萬里蟹、白帶魚、鯖魚、貢寮鮑等漁產正值產季，市府漁業及漁港事業管理處今（27）日舉辦「新北海派」系列活動起跑，由副市長劉和然揭開序幕，現場舉辦「海派市集」。（記者黃子暘攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法