垃圾入侵全國唯一海瓜子保育區 苗栗百人揮汗清出310公斤

上百位民眾，一早就到灣瓦海瓜子保育區的礫石海岸，每人手持垃圾夾、垃圾袋，一路往南撿拾海岸垃圾。（圖由苗栗社大海岸環境志工吳金蓮提供）

苗栗縣後龍鎮灣瓦海岸是全國唯一的國姓蟯貝（海瓜子）保育區，苗栗縣海岸發展協會、苗栗社區大學近來發現海岸垃圾不少，配合國際淨灘日號召民眾今（27）日前去淨灘，一個上午撿拾了約310公斤的垃圾，恢復500公尺海岸乾淨美貌，並學習監測海洋廢棄物，守護珍貴鄉土資源。

兩單位號召的上百位民眾，一早就到灣瓦海瓜子保育區的礫石海岸，每人手持垃圾夾、垃圾袋，一路往南撿拾海岸垃圾。驕陽當空，大夥曬得滿臉通紅、汗流浹背，由於時值乾潮前後，潮間帶有人正在挖海瓜子，加上海天一色的美景，讓人心曠神怡、忘卻辛勞。

也有小朋友跟著父母一起去守護海岸環境，6歲女童彭若芯，熱得滿頭大汗，問工作人員「你們看我的頭髮像不像泡在水裡？」展現童趣天真，頓時逗樂旁人。

垃圾撿完後，兩單位也安排海洋廢棄物的監測活動，帶領民眾將所撿拾的垃圾進行秤重、分類、統計，藉此了解廢棄物的可能來源，以及可能的對治作法。經統計，眾人於上午於海瓜子保育區南側約500公尺海岸，總共撿拾了約310公斤垃圾，其中又以寶特瓶最多，也有不少廢棄的手套、鞋子、工地水管。

兩單位也安排海洋廢棄物的監測活動，帶領民眾將所撿拾的垃圾進行秤重、分類、統計，藉此了解廢棄物的可能來源，以及可能的對治作法。（圖由苗栗社大海岸環境志工吳金蓮提供）

苗栗縣後龍鎮灣瓦海岸是全國唯一的國姓蟯貝（海瓜子）保育區。（圖由苗栗社大海岸環境志工吳金蓮提供）

6歲女童彭若芯也跟著爸媽一起去守護海岸環境。（圖由苗栗社大海岸環境志工吳金蓮提供）

