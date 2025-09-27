為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    垃圾入侵全國唯一海瓜子保育區 苗栗百人揮汗清出310公斤

    2025/09/27 13:08 記者彭健禮／苗栗報導
    上百位民眾，一早就到灣瓦海瓜子保育區的礫石海岸，每人手持垃圾夾、垃圾袋，一路往南撿拾海岸垃圾。（圖由苗栗社大海岸環境志工吳金蓮提供）

    上百位民眾，一早就到灣瓦海瓜子保育區的礫石海岸，每人手持垃圾夾、垃圾袋，一路往南撿拾海岸垃圾。（圖由苗栗社大海岸環境志工吳金蓮提供）

    苗栗縣後龍鎮灣瓦海岸是全國唯一的國姓蟯貝（海瓜子）保育區，苗栗縣海岸發展協會、苗栗社區大學近來發現海岸垃圾不少，配合國際淨灘日號召民眾今（27）日前去淨灘，一個上午撿拾了約310公斤的垃圾，恢復500公尺海岸乾淨美貌，並學習監測海洋廢棄物，守護珍貴鄉土資源。

    兩單位號召的上百位民眾，一早就到灣瓦海瓜子保育區的礫石海岸，每人手持垃圾夾、垃圾袋，一路往南撿拾海岸垃圾。驕陽當空，大夥曬得滿臉通紅、汗流浹背，由於時值乾潮前後，潮間帶有人正在挖海瓜子，加上海天一色的美景，讓人心曠神怡、忘卻辛勞。

    也有小朋友跟著父母一起去守護海岸環境，6歲女童彭若芯，熱得滿頭大汗，問工作人員「你們看我的頭髮像不像泡在水裡？」展現童趣天真，頓時逗樂旁人。

    垃圾撿完後，兩單位也安排海洋廢棄物的監測活動，帶領民眾將所撿拾的垃圾進行秤重、分類、統計，藉此了解廢棄物的可能來源，以及可能的對治作法。經統計，眾人於上午於海瓜子保育區南側約500公尺海岸，總共撿拾了約310公斤垃圾，其中又以寶特瓶最多，也有不少廢棄的手套、鞋子、工地水管。

    兩單位也安排海洋廢棄物的監測活動，帶領民眾將所撿拾的垃圾進行秤重、分類、統計，藉此了解廢棄物的可能來源，以及可能的對治作法。（圖由苗栗社大海岸環境志工吳金蓮提供）

    兩單位也安排海洋廢棄物的監測活動，帶領民眾將所撿拾的垃圾進行秤重、分類、統計，藉此了解廢棄物的可能來源，以及可能的對治作法。（圖由苗栗社大海岸環境志工吳金蓮提供）

    苗栗縣後龍鎮灣瓦海岸是全國唯一的國姓蟯貝（海瓜子）保育區。（圖由苗栗社大海岸環境志工吳金蓮提供）

    苗栗縣後龍鎮灣瓦海岸是全國唯一的國姓蟯貝（海瓜子）保育區。（圖由苗栗社大海岸環境志工吳金蓮提供）

    6歲女童彭若芯也跟著爸媽一起去守護海岸環境。（圖由苗栗社大海岸環境志工吳金蓮提供）

    6歲女童彭若芯也跟著爸媽一起去守護海岸環境。（圖由苗栗社大海岸環境志工吳金蓮提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播