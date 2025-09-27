感人！想買雨鞋衝花蓮救災 善心小黃運將下車前掏500元贊助

一名網友分享，他坐計程車前往雨衣膠鞋行買雨鞋時，司機大哥好奇詢問用途，經得知原PO要去花蓮救災，竟在下車時拿出500元當作贊助金，他感動之餘將此溫暖故事上傳至社群平台，貼文曝光後引起網友熱烈討論。（圖擷自「soulperfume._」Threads、本報合成）

花蓮馬太鞍堰塞湖潰流，造成光復鄉嚴重災情，許多民眾自發前往災區協助。一名網友分享，他坐計程車前往雨衣膠鞋行買雨鞋時，司機大哥好奇詢問用途，經得知原PO要去花蓮救災，竟在下車時拿出500元當作贊助金，他感動之餘將此溫暖故事上傳至社群平台，貼文曝光後引起網友熱烈討論。

這名網友昨日晚間6時許於Threads平台發文表示，由於擔心雨鞋店關門，他選擇坐計程車去萬華的鴻大雨衣膠鞋行買雨鞋，司機大哥好奇詢問買雨鞋要幹嘛？原PO回說「去花蓮幫忙」，下車時忽然發現司機大哥找起東西，正感到疑惑「怎麼還不讓我下車？」之際，大哥突然轉身拿了紙鈔500元給原PO說「來，贊助你，要注意安全呦」，原PO感動直呼「我真的雞皮疙瘩掉滿地」。

請繼續往下閱讀...

許多網友看到PO文後紛紛留言，有人說「我超懂你的感覺，我今天也是去買鏟子，結果老闆不跟我收錢，我真的很感動」、「第一次看到坐計程車是司機給錢」、「哭阿，計程車可能一天也沒開多少，還願意給五百，也太感人。」、「哇，他是我們公司日照的交通車司機，他真的很善良，對長輩都很友善」、「哇靠！我國小同學，他人真的很好，前幾天才在慈濟醫院遇到」。

一名網友分享，他坐計程車前往雨衣膠鞋行買雨鞋時，司機大哥好奇詢問用途，經得知原PO要去花蓮救災，竟在下車時拿出500元當作贊助金，他感動之餘將此溫暖故事上傳至社群平台，貼文曝光後引起網友熱烈討論。（圖擷自「soulperfume._」Threads）

一名網友分享，他坐計程車前往雨衣膠鞋行買雨鞋時，司機大哥好奇詢問用途，經得知原PO要去花蓮救災，竟在下車時拿出500元當作贊助金，他感動之餘將此溫暖故事上傳至社群平台，貼文曝光後引起網友熱烈討論。（圖擷自「soulperfume._」Threads）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法