花蓮災民旅宿安置每天補助2千元 最多可申請14天

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央針對災民提供每人每天最高補助2000元，最多可申請14天，經費優先由賑災基金會善款支應。圖為總統賴清德慰問災民情形。（資料照）

花蓮前進協調所總協調官、經濟部次長賴建信今天記者會說明，為讓收容處所民眾有另外一個選擇，行政院推出安心留宿方案，方案由衛福部及交通部進行協作，整合聯繫30家旅宿，若是需要導引到住宿地點，可以到收容所進行登記，將會安排專車，進行住宿點接駁工作，相關費用會由政府跟旅宿業進行對接。

衛福部會中提及，為協助提升花蓮收容所居民居住品質，啟動旅宿安置機制，受災民眾可以到旅館或民宿暫住；對象包括花蓮公設收容所及原住民處列冊的災民，每人每天最高補助新台幣2000元，預計補助7天、最多可再延長7天，期限至今年10月底前，經費優先由賑災基金會善款支應，由行政院東部辦公室對接旅館公會與相關單位核銷。

另外，住宿電話可詢問旅館公會窗口0975-275-130；補助部分可詢問衛福部1957專線。

林保署說明，最新湖體狀況殘存壩體約剩86公尺，面積僅剩15.5公頃，蓄水量僅剩700萬噸，湖水每天以40至80萬噸穩定流出，「基本上不再會有大量庫水流出」，因河道上還有土砂堆積，尤其下游堆積嚴重，還要粗估水量、土砂及疏導狀況，綜合評估安全無虞後，才降級或解除警戒。

水利署提及，馬太鞍溪橋下方約1.5公里處的光復2及3號堤防遭冲毀，長度約2860公尺，堤防是40年前的構造物，因此在這次洪水發生時產生溢堤掏空，已動用151部重型機械，進駐235名人力，在河道上進行施工；環境部說，路面加強洗掃及排出物清除，昨天清除污泥量4797噸。

