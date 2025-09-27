光復站到了！ 列車長這段廣播內容惹哭「鏟子超人」

網友準備下車時，突然聽到列車長廣播，「感謝遠道而來，對光復伸出援手的每一個人」、「感謝有你」。讓他表示「聽到哭出來」。（取自Threads @trinawhy）

花蓮馬太鞍堰塞湖潰流，造成光復鄉嚴重災情。全台各地熱心民眾近日自發前往災區當志工，協助災民重建家園，被網友尊稱為「鏟子超人」。其中，有一名志工網友分享，搭乘火車到光復站，準備下車時，突然聽到列車長廣播，「感謝遠道而來，對光復伸出援手的每一個人」、「感謝有你」。讓他表示「聽到哭出來」。

原PO今日在Threads上發文表示，原本他只是想拍大家到站「站起來」的畫面，沒想到意外錄下這段廣播。從他分享的影片可見，在列車即將到站時，列車長廣播表示：「感謝遠道而來，對光復伸出援手的每一個人，相信光復在大家的同心協力之下，很快地就能恢復它原本的樣子。」

列車長還說：「感謝有你，大家可以看到台灣最美麗的風景是人，而且是一位位沒有披著披風的超人，謝謝，有你真好，也請大家注意安全，祝大家平安，也祝一切順利，謝謝大家。」

貼文曝光後，網友紛紛留言：「謝謝每一位超人，這影片有洋蔥」、「好感動，讓我哭出來了」、「謝謝超人們」、「謝謝你們」、「替每一位鐵楸超人加油」、「邊聽邊流淚，台灣最美的風景是人」。

原 PO 也在文中附上知名球評石明謹的即時志工資訊連結，並呼籲非必要車輛請勿進入193縣，感謝大家配合。

