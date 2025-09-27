為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光復站到了！ 列車長這段廣播內容惹哭「鏟子超人」

    2025/09/27 14:09 即時新聞／綜合報導
    網友準備下車時，突然聽到列車長廣播，「感謝遠道而來，對光復伸出援手的每一個人」、「感謝有你」。讓他表示「聽到哭出來」。（取自Threads @trinawhy）

    網友準備下車時，突然聽到列車長廣播，「感謝遠道而來，對光復伸出援手的每一個人」、「感謝有你」。讓他表示「聽到哭出來」。（取自Threads @trinawhy）

    花蓮馬太鞍堰塞湖潰流，造成光復鄉嚴重災情。全台各地熱心民眾近日自發前往災區當志工，協助災民重建家園，被網友尊稱為「鏟子超人」。其中，有一名志工網友分享，搭乘火車到光復站，準備下車時，突然聽到列車長廣播，「感謝遠道而來，對光復伸出援手的每一個人」、「感謝有你」。讓他表示「聽到哭出來」。

    原PO今日在Threads上發文表示，原本他只是想拍大家到站「站起來」的畫面，沒想到意外錄下這段廣播。從他分享的影片可見，在列車即將到站時，列車長廣播表示：「感謝遠道而來，對光復伸出援手的每一個人，相信光復在大家的同心協力之下，很快地就能恢復它原本的樣子。」

    列車長還說：「感謝有你，大家可以看到台灣最美麗的風景是人，而且是一位位沒有披著披風的超人，謝謝，有你真好，也請大家注意安全，祝大家平安，也祝一切順利，謝謝大家。」

    貼文曝光後，網友紛紛留言：「謝謝每一位超人，這影片有洋蔥」、「好感動，讓我哭出來了」、「謝謝超人們」、「謝謝你們」、「替每一位鐵楸超人加油」、「邊聽邊流淚，台灣最美的風景是人」。

    原 PO 也在文中附上知名球評石明謹的即時志工資訊連結，並呼籲非必要車輛請勿進入193縣，感謝大家配合。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播