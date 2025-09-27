教師節連假首日國五、蘇花路廊順暢 花蓮光復非救災車輛勿入

教師節連假首日，蘇花路廊車流順暢。（宜蘭縣警察局提供）

花蓮光復發生洪災，全台湧入人車及物資，許多民眾趁著教師節連假南下幫忙，不過志工多半搭乘火車下鄉，台鐵加開班次因應；國道及公路部分，國道5號雪隧南下路段今天車流大致順暢，時速約50至60公里，蘇花路廊則南北雙向順暢，不過台9線馬太鞍橋斷裂須改道，公路局籲請非救災車輛勿入災區。

國道5號南港系統至頭城間，今天車流順暢，平均時速均有50公里，未造成嚴重塞車現象，至於蘇花路廊，經公路局東區養護工程分局統計，清晨6點起南下車流逐漸增加，每小時交通量維持約600至700輛，南北雙向車流順暢。

由於台9線前往光復的馬太鞍溪橋遭洪水沖斷，公路局已在橋址2端佈設紐澤西護欄全面封閉禁止通行，從花蓮市往南車輛，改行駛台11線或縣道193線，由光復往北車輛禁止行駛縣道193線，請行駛台11甲線（光豐公路）接台11線北上。

東分局表示，目前已設置替代路線標示牌33面、親民告示牌設置7面及可變資訊電子看板9處，另考量光復鄉救災任務車輛執行復原工作頻繁進出市區，為緩解花蓮光復災區周邊道路車潮壅塞，台鐵於27日至29日加開列車10班次，提供民間團體購票往返當地復原援助工作。

東分局呼籲，非救災車輛勿進入災區，替代道路，「北往南車輛行」駛193線道，「南往北車輛」行駛台11甲線，公路局已協請花蓮縣災害應變中心，針對縣道193線及花46線指派警力於重要路口疏導交整。

