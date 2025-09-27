陳婉忻獲「卓越特殊教育人員」及「教育大愛菁師獎」 馬公市長黃健忠道賀

陳婉忻榮獲「教育大愛菁師獎」、「卓越特殊教育人員」。（馬公市公所提供）

馬公國小特殊教育教師陳婉忻，今年榮獲教育部「卓越特殊教育人員」及「教育大愛菁師獎」2項全國性榮譽，充分肯定其15年來在特殊教育領域的深耕與奉獻。馬公市長黃健忠特別前往陳老師府上道賀，張貼賀榜並致贈象徵榮耀與祝福的「金飯碗」，表達對地方教育工作者的高度敬意。

黃健忠強調，陳婉忻多年來默默耕耘，足跡遍及偏鄉與離島，始終秉持「需要在哪裡，老師就在那裡」的信念。不僅具備專業知能，也懷抱教育熱忱，能夠結合資源、帶動團隊，實際改善孩子與家庭的生活。這份堅持與行動力，不僅是教育部給予雙重肯定的原因，更是馬公市的驕傲。

馬公國小校長王文瑞指出，陳老師對每一位特殊需求的孩子都投注極大耐心與專業，並能從學生及家庭的需求出發，規劃合宜的教學方案。她的努力使學校的特殊教育服務更加完善，也為同仁樹立了學習典範，得獎可謂實至名歸，也是澎湖之光。

陳婉忻表示，能同時獲得2項獎項，心中滿懷感恩。這份榮耀不僅屬於自己，更屬於所有支持與陪伴的同事、家長與孩子。「每個孩子都有屬於自己的光芒，只要給予陪伴與適當支持，就能展現潛能。」她強調，未來將繼續秉持初心，持續深耕特教現場，陪伴更多需要的家庭走向更有希望的未來。

