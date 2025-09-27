板橋公私共有閒置地雜草叢生 新北「美樂地」改善增設YouBike車柱

板橋區藝文一街與中正路379巷交界處一公私共有閒置空地雜草叢生，養護工程處跨局處推動「新北美樂地2.0」專案，清除雜物並改善鋪面，更新增54個YouBike停車車柱。（新北市工務局提供）

閒置公有地活用，也可解決衛生、市容問題，新北市府工務局長馮兆麟指出，市府推動「新北美樂地2.0」專案，活化零星公有土地，板橋區藝文一街與中正路379巷交界處一公私共有閒置空地雜草叢生，經取得地主同意，養護工程處跨局處推動「新北美樂地2.0」專案，清除雜物並改善鋪面，更新增54個YouBike停車車柱，改善空間，也提升大眾運輸便利性。

養工處指出，該地公私共有，由市府持有過半比例，長期閒置雜草叢生，里民反映後，市府邀集板橋區公所、交通局及里長會勘，在地主同意後，由養工處負責清除雜物及鋪面改善，再由交通局設置YouBike站，整體經費約82萬元，改善面積達157平方公尺，後續將由交通局負責維護管理。

馮兆麟補充，市府將持續盤點類似閒置空間，逐步推動改善；自2017年至今年，新北市已完成238件美樂地專案，活化面積超過32萬9千平方公尺。

板橋區藝文一街與中正路379巷交界處一公私共有閒置空地雜草叢生，養護工程處跨局處推動「新北美樂地2.0」專案，清除雜物並改善鋪面，更新增54個YouBike停車車柱。（新北市工務局提供）

